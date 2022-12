Szczegóły dotyczące koncertu opublikowano na stronie internetowej Filharmoników Wiedeńskich. Jak podano, austriacki dyrygent Franz Welser-Möst będzie przewodniczyć noworocznemu wydarzeniu po raz trzeci. Poprzednio za pulpitem dyrygenckim stanął w 2013 r., a wcześniej - w 2011 r. Przypomniano też, że Welser-Möst "od 2014 r. każdego lata dyryguje orkiestrą Filharmonii Wiedeńskiej podczas festiwalu w Salzburgu, gdzie - jako dyrygent operowy - wyznaczył nowe standardy interpretacji". "Regularnie dyryguje orkiestrą podczas koncertów w wiedeńskiej Musikverein, a także podczas tras koncertowych w Europie, Japonii, Chinach i USA. Welser-Möst i Filharmonicy Wiedeńscy występowali również wspólnie na historycznych koncertach pamięci w Sarajewie i Wersalu" - przypomniano.

Reklama

W programie koncertu noworocznego znalazły się m.in. "Zigeunerbaron-Quadrille, op. 422" i "Frisch heran! Polka schnell, op. 386" Johanna Straussa, "Heldengedichte. Walzer, op. 87", "Perlen der Liebe. Walzer, op. 39", "Angelica-Polka. Polka française, op. 123", "Heiterer Muth. Polka française, op. 281", "For ever. Polka schnell, op. 193", "Zeisserln. Walzer, op. 114", "Allegro fantastique. Orchesterfantasie, Anh. 26b" i "Aquarellen. Walzer, op. 258" Josefa Straussa, "Glocken-Polka mit Galopp aus dem Ballett Excelsior" Josefa Hellmesbergera, a także "Wer tanzt mit? Polka schnell, op. 251" Eduarda Straussa oraz "In lauschiger Nacht. Walzer, op. 488" Carla Michaela Ziehrera.

Koncert noworoczny Filharmoników Wiedeńskich - jak co roku - będą śledzić miliony osób przed telewizorami. Wydarzenie będzie transmitowane w ponad 90 krajach. W Polsce będzie można oglądać je od godz. 12.15 w niedzielę 1 stycznia 2023 r. w TVP2.

autorka: Daria Porycka