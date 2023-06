Reklama

Wśród eksponatów zgromadzonych w muzeum, którego otwarcie zaplanowane jest na dwa dni przed 34. rocznicą masakry, znajdują się między innymi wycinki z gazet, listy do aresztowanych protestujących, zakrwawiony transparent, hełm żołnierski i namiot. Organizatorzy mówią, że mają również wiele zdjęć, nagrań audio i wideo, które nie były dotąd prezentowane.

Nalot na muzeum

Prace nad stworzeniem nowej stałej ekspozycji rozpoczęły się po tym, jak władze Hongkongu wymusiły w 2021 r. zamknięcie tamtejszego muzeum. We wrześniu policja w Hongkongu przeprowadziła nalot na muzeum, konfiskując praktycznie wszystkie eksponaty. Sojusz Wsparcia Patriotycznych Ruchów Demokratycznych w Chinach, organizacja prowadząca muzeum i główny organizator corocznych czuwań w rocznicę wydarzenia na Tiananmen, oraz trzech jej przywódców zostali oskarżeni o podżeganie do obalenia władzy państwowej.

Twórcy nowojorskiego muzeum, wśród których są uczestnicy wydarzeń z 1989 r., zebrali 500 tys. USD niezbędne do wynajęcia pomieszczenia na potrzeby muzeum w mniej niż osiem miesięcy.

Lokalizacja zajmującego ponad tysiąc metrów kwadratowych muzeum nie jest przypadkowa, ponieważ znajduje się pod numerem 894 przy Szóstej Alei w centrum nowojorskiego Manhattanu - co jest nawiązaniem do daty zamieszek.

Myślę, że dla przyszłości naszego kraju, młode pokolenie ma pewnego rodzaju obowiązek, odpowiedzialność, aby coś zrobić - powiedział w rozmowie z "NYT" Wang Dan, jeden z twórców muzeum, uczestnik protestów studenckich w 1989 r.

Wang przyznał, że wystawa nie jest przeznaczona wyłącznie dla chińskiej diaspory. Wyraził nadzieję, że Amerykanie, zwłaszcza uczniowie szkół średnich i studenci, będą przychodzić, aby zrozumieć "sytuację w Chinach, ponieważ jest ona bardzo ważna nie tylko dla Chin, ale i dla Stanów Zjednoczonych".

To muzeum to nie tylko historia, ale także teraźniejszość i przyszłość - podkreślił Wang. Nie poddawajcie się. To moje przesłanie do Chińczyków.

Protesty studenckie

W nocy z 3 na 4 czerwca 1989 r. chińskie wojsko otworzyło ogień do tysięcy pokojowo demonstrujących studentów, robotników i przedstawicieli inteligencji, domagających się reform i swobód obywatelskich. Chińskie władze nigdy nie wzięły na siebie odpowiedzialności za te działania i zabraniają publicznego upamiętniania tego wydarzenia.

W przeszłości Hongkong był jedynym chińskim terytorium, na którym tolerowano upamiętnianie masakry na Tiananmen. Doroczne czuwania organizowane w Parku Victorii zostały pierwszy raz zakazane przez władze w latach 2020-21, a decyzję tę uzasadniano restrykcjami wprowadzonymi z powodu pandemii COVID-19. W 2022 r. policja nie wydała zgody na żadne wydarzenia nawiązujące do masakry i ostrzegła, że "udział w nieautoryzowanym zgromadzeniu" 4 czerwca grozi karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Aresztowano wówczas wiele osób. Także w tym roku nie zaplanowano na niedzielę żadnych zgromadzeń ani nabożeństw religijnych.