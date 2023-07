Ścieżka muzyczna. Da każdego coś miłego

Gdynia 28 czerwca-1 lipca. OPEN'ER FESTIVAL. Są wakacje - jest OPEN'ER. I odwrotnie. Muzyczna uczta z udziaem artystów z Polski i z zagranicy.

Warszawa 2 lipca-17 września. XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej "Organy Archikatedry". Będzie można posłuchac twórców z całej Europy. Koncerty odbywaja się w niedziele w bazylice archikatedralnej Sw. Jana Chrzciciela. Piekno, wyciszenie, refleksja.

Kołobrzeg 21-24 lipca. Kołobrzeg Sunrse Festival. Festiwal muzyki elektronicznej, na który przybędą twórcy z całego świata. Da fanów gatunków takich jak: house, trance, techno, electro.

Człuchów 27-29 lipca. 19. Polish Boogie Festival. Wydarzenie pełne muzyki, tańca i mody z lat 40, 50 i 60 XX wieku. Wiodący festiwal dla miłośników boogie-woogie, bluesa i rockability w Europie Środkowo-Wschodniej.

Mrągowo 28-29 lipca. 42. Międzynarodowy Piknik Country i Folk. Jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń europejskich powiązanych z muzyką country. W tym roku m.in. sacjlany koncert "Giganci country".

Broczyno 3-5 sierpnia. Pol'And'Rock Festival. Impreza organizowana przez WOŚP po raz drugi odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Dla młodego pokolenia i... niektórych ze starszego.

Olsztyn 11-13 sierpnia. Olsztyn Green Festival. Festiwal muzyczny w pieknych okolicznośćiach przyrody (i niepowtarzalnych)" nad jeziorem, w otoczeiu zieleni. W tym roku wystąpią m.in. Dawid Podsiadło, Beata i Bajm oraz Brodka.

Krynica Zdrój 12-19 sierpnia. 56. Festiwal im. Jana Kiepury. Prawie trzydzieści wydarzeń, spotkania z wybitnymi artystami i ponadczasowym repertuarem. Najpiękniejsze klasyki na żywo.

Zakopane 18-24 sierpnia. 54. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskch. Wydarzenie folklorytyczne znane poza granicami Polski. Muzyk góralska oraz muzyka inspirowana goralska nutą.

Sopot 21-24 sierpnia. Top of the Top Sopot Festival. Cztery dni pod hasłami: Dance, Summer Vibes, Great Moments, Magic Words. Jak zapowiadają organizatorzy, ma być przebojowo. Drugiego dnia do najlepszych pofruną tradycyjne bursztynowe słowiki.

Ścieżka historyczna. Przeżyjmy to jeszcze raz

Golub-Dobrzyń 7-9 lipca. 47. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Golubskim. Zmagania rycerskie na (bardzo0 poważnie. W programie m.in. turniej łuczniczy oraz turniej konny, a także kruszenie kopii. Organizatorzy zapowiadaja też "zabawy plebejskie".

Podzamcze 8-9 lipca. Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza XIX Najazd Barbarzyńców. Wydarzenie odbędzie się w Zamku Ogrodzieniec. Tegoroczny temat to "Kobiety w świecie Piastów". Będzie można obejrzeć widowiska i walki, a także poznać zwyczaje z minionych wieków.

Łęczyca 8-9 lipca. XXIII Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy. Walki rycerskie za pomocą kopi imieczy oraz pokazy kaskaderskie i łucznicze. Na wydarzenie przybęda liczni rzemieślinicy z epoki, a zobaczyć bedzie można także pokaz ptaków drapieżnych.

Grunwald 12-16 lipca. Dni Grunwaldu. Punkt kulminacyjny to oczywiście inscenizacja bitwy stoczonej w 1410 roku, ale oprócz tego m.in. turnieje łucznicze, mistrzostwa w walkach rycerskich, XI Międzynarodowy Turniej Piłki Sreodniowecznej - Bruchenball, potańcówka, warsztaty z chorału gregoriańskiego, msze w średniowiecznjje oprawie, XI MIstrzostwa Polski w szachach historycznych.

Malbork 21-23 lipca. Inscenizacja "Oblężenie Malborka". Ciąg dalszy wydarzeń z 1410 roku. Będzie można zobaczyć inscenizację oblężenie zamku przez siły polsko-litewskie. Do tego pojedynki rycerzy, pokazy konne, średniowiczny jarmark, czyli powrót do przeszłości.

Wolin 3-6 sierpnia. XXVIII Festiwal Słowian i Wikingów. Daleki skok w czasie. Występy muzyczn, inscenizacje wydarzeń i obrzędów historycznych. Bedzie można poznać codzienne życie dawnych Słowian i Wikingów. Odbęda się również regaty i rejsy rekonstrukcji dawnych łodzi.

Wałbrzych 5-6 sierpnia. Letni Festiwal Tajemnic, Zamek Książ. Duża gratka dla wszystkich miłośników tajemnic, których Dolny Śląsk kryje niezwykle dużo, i to pochodzących z różnych epok. Spotkania, dyskusje, prezentacje - kto wie, może pojawia się tropy prowadzące do Złotego Pociągu?

Hel 21-27 sierpnia. D-Day Hel 2023. Tak, nie mylicie się. D-Day, czyli dzień desantu wojsk alianckich w Normandii podczas II wojny światowej rozegra się na Helu. Cykl wydarzeń rozłożony na kilka dni - oprocz rekonstrukcji militarnych, także koncerty i generalnie klimat lat 40. XX wieku.

