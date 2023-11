Opisywanie Gdańska ma taki sam walor, jak opisywanie każdej innej rzeczy na tym świecie i nie jest niczym szczególnym. Można jednak powiedzieć, że to Gdańsk jest na pewno miejscem szczególnym, ma w sobie coś szczególnego – mówił kiedyś w rozmowie z PAP Paweł Huelle.

Niezwykły debiut Pawła Huelle

Paweł Huelle był pisarzem, wykładowcą uniwersyteckim, redaktorem, autorem powieści "Weiser Dawidek", 'Mercedes Benz. Z listów do Hrabala", 'Śpiewaj ogrody' i zbiorów opowiadań. Za swoją twórczość został wyróżniony m.in. Paszportem "Polityki", nagrodą Fundacji im. Kościelskich czy Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

"Weiser Dawidek" był debiutancką powieścią Pawła Huelle. Książka ukazała się w 1987 r. i stała się literacką sensacją. Huelle za powieść otrzymał wiele nagród, m.in. w 1988 r. nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie. Powieść została przełożona na wiele języków

To rozgrywająca się w Gdańsku historia zagadkowego zniknięcia trzynastoletniego chłopca żydowskiego pochodzenia. Za sprawą dorosłego narratora (Hellera) czytelnik przenosi się do czasu jego dzieciństwa i spotkań z Weiserem, aż do momentu zniknięcia chłopca. W 2000 powieść została zekranizowana przez Wojciecha Marczewskiego pt. "Weiser", w której zagrali m.in. Marek Kondrat i Krystyna Janda.

Powieści, opowiadania, dramaty

Paweł Heulle napisał też m.in. "Opowiadania na czas przeprowadzki" z 1991 r. oraz powieści "Castorp" z 2004 r., w której nawiązał literacki dialog z Tomaszem Mannem.

Paweł Huelle jest również autorem kilku dramatów: "Kto mówi o czekaniu?" (1994), "Ostatni kwadrans: z kroniki rodzinnej Schopenhauerów" (2000), "Kąpielisko Ostrów" (2001) oraz monodramu "Pod dębami" (1992). Jego pasjami były fotografia i malarstwo.