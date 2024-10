Han Kang została doceniona za "intensywną prozę poetycką, która mierzy się z historycznymi traumami i obnaża kruchość ludzkiego życia".

Kim jest Han Kang, laureatka Literackiej Nagody Nobla 2024?

Han Kang urodziła się w 1970 roku w Kwangju w Korei Południowej. Jest absolwentką filologii koreańskiej na Uniwersytecie Yonsei. W 1993 roku zadebiutowała jako poetka w magazynie literackim „Munhak kwa Sahoe” (Literatura i Społeczeństwo) wierszem "Seulska zima" (Sǒul ŭi kyǒul). Zdobyła wiele prestiżowych nagród i stopniowo zyskuje sympatię czytelników na całym świecie. W Polsce wydano jej powieść "Wegetarianka", za którą dostała Międzynarodową Nagrodę Bookera. Polscy czytelnicy znają też inne jej książki, to "Biała elegia", "Nadchodzi chłopiec" oraz wydana w tym roku powieść pt. "Nie mówię żegnaj".

Faworyci bookmacherów

Reklama

Faworytką bookmacherów była chińska pisarka Can Xue. Ma 71 lat, debiutowała w 1976 roku. W ojczyźnie jest krytykowana przez władze, ale jej doceniono świecie - powieści Can Xue dwukrotnie znalazły się na liście Międzynarodowego Bookera, a jedna została przełożona na szwedzki - co w przypadku przyznawanego w Szwecji Nobla również nie jest bez znaczenia.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Na drugim miejscu wśród faworytów wymieniano 85-letniego australijskiego pisarza Geralda Murnane, cenionego za powieść "The Plains", a przez "New York Timesa" nazwanego "największym żyjącym pisarzem anglojęzycznym, o którym większość ludzi nigdy nie słyszała". Weteranami noblowskich, literackich rankingów są Salman Rushdie oraz Haruki Murakami. Wymienia się też m.in. węgierskiego pisarza László Krasznahorkaia, Amerykanina Thomasa Pynchona i Rumuna Mircei Cărtărescu.

Jedyne polskie nazwisko, które pojawia się w tegorocznych rankingach, to Ryszard Krynicki, poeta i tłumacz, autor m.in. tomików "Pęd pogoni, pęd ucieczki", "Organizm zbiorowy", "Jeżeli w jakimś kraju".

Literacka Nagroda Nobla 2023

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 2023 r. otrzymał norweski pisarz i dramaturg Jon Fosse. Jak podała Akademia Szwedzka, Fosse został wyróżniony "za nowatorskie sztuki i prozę, które dają wyraz temu, czego nie sposób wypowiedzieć".

Literacka Nagroda Nobla

Reklama

Literacka Nagroda Nobla jest przyznawana przez Akademię Szwedzką od 1901 roku. Akademia składa się z 18 członków - to szwedzcy pisarze, poeci, filolodzy i historycy. Nad wyborem laureata pracuje Komitet Noblowski, w tym roku składający się z sześciu osób. Każdego roku nazwiska kandydatów do nagrody mogą być zgłaszane nie tylko przez członków Akademii Szwedzkiej, ale także członków innych podobnych instytucji, profesorów literatury i filologii, laureatów Literackiej Nagrody Nobla oraz przewodniczących stowarzyszeń literackich. Nominacje są tajne i zostają ujawnione dopiero po upływie 50 lat od przyznania nagrody.

Polscy laureaci i laureatki Literackiej Nagrody Nobla

Polskimi laureatami literackiej Nagrody Nobla są: Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk.