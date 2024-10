Halloween w Polsce 2024

Ostatnie dni października tradycyjnie skłaniają Polaków ku odwiedzinom na grobach bliskich, a co za tym idzie planowaniu wyjazdów, rodzinnych spotkań czy zakupowi zniczy. Od lat jednak w Polsce zyskuje popularność tradycja celebrowana w wielu anglosaskich krajach, czyli Halloween. Przygotowanie do tego święta można zaobserwować zarówno wśród asortymentu czy wystroju sklepów, jak i komunikacji marek, które coraz śmielej stawiają na kampanie wykorzystujące ten motyw. Jak naprawdę wygląda stosunek Polaków do Halloween? Temat zgłębił dział badań agencji Havas Media Network – CSA.

W 2024 roku Halloween wypada w czwartek 31 października.

Halloween w Polsce - badanie

Czy Halloween święto tylko dla Amerykanów? Niekoniecznie. Mimo delikatnych zgrzytów, większości Polaków nie przeszkadza obchodzenie tego święta przez część rodaków, a co więcej – 12% uważa, że święto to współgra z naszą kulturą. Wyniki badania pokazują, że 15% rodaków planuje aktywności związane z obchodami Halloween. Najwięcej respondentów, bo aż 58%, ma zamiar udekorować dom w nawiązaniu do tego stylu, a 30% oglądać horrory. Część osób wybiera się na imprezę halloweenową, zarówno w przebraniu, jak i bez. W badaniu 30% respondentów zadeklarowało, że będzie z dziećmi zbierać cukierki w swoich społecznościach. A które elementy tego święta są najbardziej atrakcyjne dla naszych rodaków? W święcie Halloween Polacy najbardziej lubią tradycję cukierek albo psikus (49%), tematyczne dekorowanie domu/mieszkania (45%) i przebieranie się w kostiumy (39%).

Halloween a działania marketingowe

Prawie połowa respondentów (42%) nie kojarzy, aby marki prowadziły jakiekolwiek działania marketingowe wokół Halloween. Na pytanie o brandy, które przychodzą na myśl w związku z działaniami marketingowymi wokół Halloween, 34% badanych odpowiedziało, że są to sklepy wielkopowierzchniowe (Carrefour, Lidl), 30% wskazało na sklepy z odzieżą lub kostiumami (H&M, Reserved), 23% pomyślało o kinach i platformach streamingowych (Netflix, Multikino), a po 19% przypadło zarówno producentom słodyczy (Wedel, Wawel), jak i drogeriom (Rossmann, Hebe). Jedynie 13% badanych odpowiedziało, że są to marki spożywcze, takie jak Coca-cola czy Pepsi.

Mamy raczej mieszany stosunek do halloweenowych promocji i wydarzeń organizowanych przez różne marki – jest to w dużej mierze zaciekawienie pomieszane z obojętnością – jedynie 17% respondentów uważa, że promocje i wydarzenia organizowane przez marki związane z Halloween, takie jak dekoracje, produkty tematyczne czy wydarzenia, są ciekawe i dodają klimatu świętu. Zaledwie 9% Polaków uważa, że marki powinny bardziej zaangażować się w promowanie Halloween, przy czym 26% uważa te dotychczasowe już za wystarczające.

– Halloween stanowi część naszej codzienności. Przyzwyczailiśmy się już do dekoracji, gdzie dominują dynie, duchy i czarownice. Nie podchodzimy do tego dnia aktywnie – tylko 15% dorosłych Polaków wskazuje, że podejmuje jakiekolwiek aktywności w ten dzień – zatrzymujemy się jednak na etapie dekoracji i wieczorów filmowych z filmami grozy. To dla nas raczej ciekawy aspekt popkulturowy, niż stała część naszej kultury. Nastawienie Polaków nie przekłada się również na aspekt zakupowy – raczej unikamy kupowania produktów tematycznie związanych z Halloween – to dla niemal połowy Polaków niepotrzebny wydatek. Do halloweenowych promocji i eventów podchodzimy raczej z obojętnością i lekkim zaciekawieniem – nie angażują one naszej uwagi w dużym stopniu. Nie uważamy również, że marki powinny zwiększać swoją aktywność w kontekście Halloween. Halloween to dla Polaków wciąż bardziej „ciekawostka”, niż wydarzenie realnie angażujące nasze zachowania i „portfele” – komentuje Anna Ostrowska, Insights Manager CSA, Havas Media Network.

O badaniu: Badanie CAWI (Computer-Assisted Web Interview) zostało zrealizowane na internetowym, ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. TG: ALL 18+, N=1040, Fieldwork: wrzesień 2024