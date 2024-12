Nie pierwszy raz do grona jurorów dołączały aktorka, np. w 2021 r. była to Natascha McElhone. Sarah Jessica Parker od lat jest obecna w branży wydawniczej. W 2016 roku zaczęła prowadzić własną linię wydawniczą dla oficyny Hogarth Press, a w 2023 roku wspólnie z niezależnym wydawnictwem Zando uruchomiła markę wydawniczą SJP Lit. Aktorka regularnie też poleca książki na swoim profilu na Instagramie, który śledzi blisko 10 milionów internautów.

Gaby Wood, dyrektor naczelna Fundacji Nagrody Bookera, prezentując skład przyszłorocznej kapituły, oświadczyła, że ​​w ostatnich miesiącach lubiła „dzielić się rekomendacjami książek z Sarah Jessicą, która od wielu lat z pasją wspiera współczesną prozę”.

Sarah Jessica Parker sama chciała!

W sylwestra 2022 roku na profilu instagramowym Bookera zamieszczono krótki film, w którym troje jurorów mówiło o wyzwaniu, jakim było przeczytanie 170 książek w siedem miesięcy. „Och, pozwólcie mi spróbować!!!!” – napisała wówczas Sarah Jessica Parker. "Nigdy nie byłabym tak odważna i nie sądzę, żebym była do tego przygotowana. Po prostu pomyślałam, że przeczytanie tych wszystkich książek, które biorą udział w tej prestiżowej rywalizacji, byłoby czymś niesamowicie ekscytującym" - powiedziała teraz w rozmowie z "The New York Times" aktorka.

Sarah Jessica Parker nie pracuje teraz nad żadnym filmem, będzie więc czytać nadsyłane jej książki. We wspomnianym wywiadzie powiedziała też, że pasje do czytania zaszczepiła w niej mama.

Kto jeszcze jest w jury Bookera?

Kapitule Nagrody Bookera 2025 przewodził będzie powieściopisarz i dramaturg Roddy Doyle, który polskim czytelnikom znany jest przede wszystkim ze sfilmowanej przez Alana Parkera powieści „The Commitments” i wyróżnionej Bookerem książki „Paddy Clarke Ha! Ha! Ha!”. W gronie jurorów znalazły się również dwie pisarki nominowane wcześniej do tej nagrody, Ayọ̀bámi Adébáyọ̀ oraz Kiley Reid. Oprócz nich w kapitule zasiada autor i krytyk Chris Power.