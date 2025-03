Męskie Granie 2025

Przed nami 16. edycja Męskiego Grania, sponsorowanego przez markę Żywiec wydarzenia, które zyskało już status kultowego. Nic dziwnego, bo na trasie co roku wybrzmiewają projekty, które można usłyszeć tylko tam.

Tego lata piątkowe koncerty będzie zamykać Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love. Na trasie wybrzmią także projekty przygotowane specjalnie na Męskie Granie: Lady Pank Gra Pierwszą Płytę, Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta, Mystic.30. oraz Masecki Prezentuje: Klasyka Na Męskim Graniu Feat. Sophia Munoz. W sumie na trasie usłyszeć będzie można aż 66 unikalnych projektów. Łącznie zaplanowano 144 koncerty.

Męskie Granie 2025. Lista artystów

Na Scenie Głównej zagrają: Artur Rojek; Brodka; Daria Ze Śląska; Dawid Tyszkowski; Dawid Tyszkowski "Na Wyspach Bergamutach"; Dimon, Grubson; Igo; Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta; John Porter – Helicopters ’45; Kacperczyk; Kasia Lins "Obywatelka KL" – Tribute To Grzegorz Ciechowski; Kaśka Sochacka; Kathia; Kortez; Kwiat Jabłoni; Lady Pank Gra Pierwszą Płytę; Męskie Granie Orkiestra 2025; Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love; Mrozu MTV Unplugged; Myslovitz; Mystic.30.; Natalia Szroeder; Nosowska/Król; Ørganek; Paktofonika + Live Band; Paweł Domagała; Rogucki & Normalni Ludzie; Spięty; The Dumplings Orkiestra; Wiktor Waligóra; "Współgłosy" Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, Magdalena Koleśnik Feat. Tomasz Kot, Błażej Król; Zalewski.

Na Scenie Ż zagrają: Aleksander Dębicz – Vinylstealer; Ania Leon X Kopera; Ania Szlagowska; Baasch; Bass Astral; Bluszcz; Błażej Król; Brk Feat. Paula Roma, Jarecki; Cinnamon Gum; Daniel Godson; Dryskull "Salon" Feat. Baranovski, Błażej Król, Igo, Mrozu, Tomson, WaluśKraksaKryzys; Fisz Emade Tworzywo; Grzegorz Turnau Feat. Atom String Quartet Gościnnie: Krzysztof Zalewski; Immortal Onion; Jacko Brango; Jucho; Klawo; Kuba Karaś; Livka; Łąki Łan; Magda Kluz; Marcin Masecki; Masecki Prezentuje: Klasyka Na Męskim Graniu Feat. Sophia Munoz; Mela Koteluk; Michał Fox Król; Mikromusic Feat. Marcelina, Dawid Tyszkowski; Miuosh; Natalia Przybysz; Ofelia; Ofelia: Tribute To Mira Kubasińska Feat. Kuba Więcek, Hania Derej, Michał Aftyka & Alan Kapołka; Patryk Pietrzak; Pink Freud: Monster of Jazz; Pola Chobot i Adam Baran; Przebiśniegi; Sistars; Smolik // Kev Fox Feat. Bokka; Sonbird; Stanisław Soyka i Grott Orkiestra; Sujka; Sw@Da X Niczos; Turnau Solo Gościnnie: Igor Herbut; Wiktor Dyduła; Wiktoria Zwolińska Feat. Lor; "Współgłosy" Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, Magdalena Koleśnik; Yana; Zamilska oraz Zuzanna Malisz.

Męskie Granie 2025. Ile kosztują bilety oraz kiedy rusza sprzedaż?

Sprzedaż biletów na Męskie Granie wystartowała 12 marca o 12.00 na eBilet.pl. Płatność za bilety będzie możliwa wyłącznie za pomocą BLIKA, oficjalnego partnera trasy. Aby zapłacić BLIKIEM, potrzebny jest jedynie telefon z aplikacją mobilną jednego z 20 banków, które udostępniają usługę.

Bilety jednodniowe będą dostępne w cenie 289 zł, a karnety dwudniowe – w cenie 489 zł. Cena nie obejmuje opłaty serwisowej eBilet.

Trasa koncertowa Męskie Granie 2025. Terminy i lista miast

7-28 czerwca – Żywiec, Amfiteatr pod Grojcem

11-12 lipca – Poznań, Park Cytadela

18-19 lipca – Gdańsk, Polsat Plus Arena

25-26 lipca – Szczecin, EPSD Aeroklub Szczeciński

1-2 sierpnia – Wrocław, Pola Marsowe

8-9 sierpnia – Kraków, Muzeum Lotnictwa

22-23 sierpnia – Warszawa, Lotnisko Bemowo

Męskie Granie 2025: Żywiec, 27-28 czerwca, Amfiteatr pod Grojcem

Piątek:

Scena Główna:

John Porter – Helicopters ’45; Kacperczyk; Nosowska/Król; Artur Rojek; Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love

Scena Ż:

Patryk Pietrzak; Sujka; Jucho; Grzegorz Turnau Feat. Atom String Quartet Gościnnie: Krzysztof Zalewski; Kuba Karaś

Sobota

Scena Główna:

Spięty; Kasia Lins „Obywatelka KL” – Tribute To Grzegorz Ciechowski; The Dumplings Orkiestra; Zalewski; Męskie Granie Orkiestra 2025

Scena Ż:

Livka; Sw@Da X Niczos; Marcin Masecki; Natalia Przybysz; Pink Freud: Monster of Jazz

Męskie Granie 2025: Poznań, 11-12 lipca, Park Cytadela

Piątek:

Scena Główna:

Dimon; Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta; Artur Rojek; Mrozu MTV Unplugged; Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love

Scena Ż:

Jacko Brango; Daniel Godson; Klawo; Ofelia; Miuosh; Zamilska

Sobota:

Scena Główna:

Dawid Tyszkowski „Na Wyspach Bergamutach”; Paktofonika + Live Band; Kortez; Mystic.30.: Ørganek, Bela Komoszyńska, Maria Peszek, Artur Andrus, Czesław Mozil, Grzegorz Turnau, Spięty, Siczka, Tomasz Organek; Męskie Granie Orkiestra 2025

Scena Ż:

Brk Feat. Paula Roma, Jarecki; Ania Leon X Kopera; Smolik // Kev Fox Feat. Bokka; Natalia Przybysz; Łąki Łan

Męskie Granie 2025: Gdańsk, 18-19 lipca, Polsat Plus Arena

Piątek:

Scena Główna:

Daria Ze Śląska; Rogucki & Normalni Ludzie; Lady Pank Gra Pierwszą Płytę; Igo; Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love

Scena Ż:

Cinnamon Gum; Yana; „Współgłosy” Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, Magdalena Koleśnik; Mela Koteluk; Kuba Karaś

Sobota:

Scena Główna:

Kathia; Paktofonika + Live Band; The Dumplings Orkiestra; Mrozu MTV Unplugged; Męskie Granie Orkiestra 2025

Scena Ż:

Zuzanna Malisz; Wiktor Dyduła; Ofelia; Błażej Król; Baasch

Męskie Granie 2025: Szczecin, 25-26 lipca, EPSD Aeroklub Szczeciński

Piątek:

Scena Główna:

Daria Ze Śląska; Grubson; Lady Pank Gra Pierwszą Płytę; Ørganek; Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love

Scena Ż:

Wiktoria Zwolińska Feat. Lor; Sujka; Wiktor Dyduła; Stanisław Soyka i Grott Orkiestra; Bass Astral

Sobota:

Scena Główna:

Dawid Tyszkowski; Kasia Lins „Obywatelka KL” – Tribute To Grzegorz Ciechowski; Nosowska/Król; Zalewski; Męskie Granie Orkiestra 2025

Scena Ż:

Pola Chobot i Adam Baran; Bluszcz; Mikromusic Feat. Marcelina, Dawid Tyszkowski; Mela Koteluk; Michał Fox Król

Męskie Granie 2025: Wrocław, 1-2 sierpnia, Pola Marsowe

Piątek:

Scena Główna:

Wiktor Waligóra; Grubson; Ørganek; Kaśka Sochacka; Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love

Scena Ż:

Przebiśniegi; Sonbird; Marcin Masecki; Smolik // Kev Fox Feat. Bokka; Pink Freud: Monster of Jazz

Sobota:

Scena Główna:

Natalia Szroeder; John Porter – Helicopters ’45; Igo; Brodka; Męskie Granie Orkiestra 2025

Scena Ż:

Cinnamon Gum; Magda Kluz; Ofelia: Tribute To Mira Kubasińska Feat. Kuba Więcek, Hania Derej, Michał Aftyka & Alan Kapołka; Sistars; Fisz Emade Tworzywo

Męskie Granie 2025: Kraków, 8-9 sierpnia, Muzeum Lotnictwa

Piątek:

Scena Główna:

Kathia; Mystic.30.: Ørganek, Bela Komoszyńska, Maria Peszek, Artur Andrus, Czesław Mozil, Grzegorz Turnau, Piotr Rogucki, Tomasz Organek; Kaśka Sochacka; Mrozu MTV Unplugged; Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love

Scena Ż:

Ania Szlagowska; Brk Feat. Jarecki; Turnau Solo Gościnnie: Igor Herbut; Miuosh; Aleksander Dębicz – Vinylstealer

Sobota:

Scena Główna:

Paweł Domagała; Brodka; Nosowska/Król; Kwiat Jabłoni; Męskie Granie Orkiestra 2025

Scena Ż:

Sw@Da X Niczos; Jucho; Michał Fox Król; Sistars; Immortal Onion

Męskie Granie 2025: Warszawa, 22-23 sierpnia, Lotnisko Bemowo

Piątek:

Scena Główna:

Natalia Szroeder; „Współgłosy” Marcel Baliński, Bartosz Bielenia, Magdalena Koleśnik Feat. Tomasz Kot, Błażej Król; Myslovitz; Igo; Mrozu MTV Unplugged; Męskie Granie Przestawia: Zalewski X T.Love

Scena Ż:

Magda Kluz; Sonbird; Yana; Dryskull „Salon” Feat. Baranovski, Błażej Król, Igo, Mrozu, Tomson, WaluśKraksaKryzys; Fisz Emade Tworzywo; Łąki Łan

Sobota:

Scena Główna:

Wiktor Waligóra; Igor Herbut: Tribute To Marek Grechuta; Mystic.30.: Ørganek, Maria Peszek, Artur Andrus, Czesław Mozil, Fisz, Grzegorz Turnau, Spięty, Siczka, Tomasz Organek; Brodka; Zalewski; Męskie Granie Orkiestra 2025

Scena Ż:

Livka; Przebiśniegi; Masecki Prezentuje: Klasyka Na Męskim Graniu Feat. Sophia Munoz; Błażej Król; Sistars; Ofelia: Tribute To Mira Kubasińska Feat. Kuba Więcek, Hania Derej, Michał Aftyka & Alan Kapołka