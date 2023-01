Jorcajt chasydów w Lelowie. Modlitwom towarzyszyły tańce [ZDJĘCIA]

Chasydzi z wielu krajów świata, jak co roku, przybyli do kilkutysięcznego Lelowa k. Częstochowy, by w rocznicę śmierci sławnego cadyka Dawida Bidermana modlić się przy jego grobie. Zgodnie z tradycją modlitwom towarzyszyły tańce i śpiewanie psalmów.

1/8 Jorcajt chasydów w Lelowie następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję