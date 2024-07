Przygody Muminków, stworzone przez Tove Jansson, są pełne magii, ciepła i niepowtarzalnych postaci. Każda książka przenosi czytelnika do malowniczej Doliny Muminków, w której można śledzić losy tytułowych Muminków, ich przyjaciół z Doliny oraz gości ją odwiedzających. Czy pamiętasz, kto zawsze nosi czerwoną sukienkę, a kto wyrusza w coroczną podróż na południe? A może wiesz, kto w Dolinie Muminków zajmuje się pisaniem książek? Ten quiz to doskonała okazja, by sprawdzić swoją wiedzę na temat Muminków i ich przyjaciół. Odpowiedz na pytania i sprawdź, czy jesteś prawdziwym znawcą Doliny Muminków!

