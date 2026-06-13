Ignacy Liss to aktor, który w ostatnim czasie dosyć często pojawia się w głośnych polskich produkcjach. Na koncie ma m.in. role w "Znachorze" czy "Światłoczułej". Teraz można go oglądać w serialu "Proud", który swoją premierę w serwisie HBO Max miał 12 czerwca br.

Kogo w serialu "Proud" gra Ignacy Liss?

Aktor tym razem wciela się w postać Filipa, młodego geja, który nagle musi zmienić swoje życie. Zabawę wypełnioną imprezami, alkoholem i narkotykami musi zamienić w odpowiedzialność i opiekę nad córką zmarłej siostry. To jest człowiek pozbawiony raczej jakiejś refleksji na temat swojego życia, tak go spotykamy. To historia o tym, że trzeba dojrzeć tu i teraz, że trzeba się zmienić, że trzeba wziąć odpowiedzialność za czyjeś życie - mówi w Kawce z...Ignacy Liss.

O czym w Kawce z... mówi Ignacy Liss?

Z której ze scen przez siebie zagranych nie jest do końca zadowolony? Co było dla niego dużym wyzwaniem w pracy na planie? Bałem się tych scen - mówi. Jakie dokładnie sceny ma na myśli? Jakie pytanie, jego zdaniem, warto sobie zadać oglądając serial "Proud"? Czy prywatnie byłby w stanie polubić swojego bohatera?

Jakim ojcem prywatnie jest Ignacy Liss?

Ignacy Liss w tym odcinku Kawki z... mówi również o tym, jakim prywatnie stara się być ojcem dla swojego syna. Czym mały Benio zachwyca swojego tatę? Tego dowiecie się z tego odcinka Kawki z....

O czym jest serial "Proud"?

Filip jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach kolejnych seksualnych partnerów i pracą modela. Uważa, że dobra zabawa należy mu się po trudnym dzieciństwie, spędzonym w domu dziecka.

Czym jest dla niego dorosłość? Czymś, co z pewnością może poczekać. Jego postawa jest nieustannym źródłem napięć z siostrą, która od lat stara się zastąpić mu rodziców. Gdy beztroska przestaje być uroczą cechą a staje się nieznośnym ciężarem, siostra mówi: dość. Jest przekonana, że jego styl życia ma swoją cenę i prowadzi go do nieuchronnej katastrofy.

Filip jest przekonany, że panuje nad własnym życiem. Do czasu, gdy otrzymuje szokującą wiadomość. Powoli dociera do niego, że jego życie bezpowrotnie się zmieniło. Nieprzystosowany do życia musi nagle stanąć mocno na własnych nogach, ale czy potrafi?

Kto gra w serialu "Proud"?

Oprócz Ignacego Lissa, który wciela się postać Filipa, w serialu "Proud" grają również m.in. Maja Ostaszewska, Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Sylwia Boroń, Mateusz Węcławek, Paweł Tomaszewski, Amelia Fijałkowska oraz Paulina Holtz.

Reżyserem serialu "Proud" jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć Weronika Bilska. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy Zofia Komasa, a za charakteryzację Karolina Kordas. Montażem zajęli się Alan Zejer oraz Kamil Grzybowski. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz.

Nowe odcinki ośmioodcinkowego serialu "Proud" będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 31 lipca. Produkcja została zaprezentowana podczas festiwalu Series Mania Festiwal i zdobyła główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli - Ignacy Liss.