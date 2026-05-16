Kawka z...Kim jest Łukasz Simlat?

Łukasz Simlat to jeden z najciekawszych aktorów ostatnich lat. Widzowie mogli oglądać go m.in. w serialu "Rojst'97" oraz "Rojst Millenium" w roli Adama Miki a także filmach takich jak:

"Kos"

"Sonata"

"Boże Ciało"

"Drużyna A(A)".

Jego głos można również usłyszeć w audiobooku książki "Wymazane archiwum. Polowanie" Łukasza Orbitowskiego.

Urodził się i wychował w Sosnowcu. Przez dwa lata uczęszczał do studia aktorskiego „Art-Play” Doroty Pomykały i Danuty Owczarek w Katowicach. W 2000 ukończył studia w Akademii Teatralnej w Warszawie. Dorota Pomykała jest matką wszystkiego mojego zawodowego - mówi w Kawce z...Łukasz Simlat.

Kawka z...Łukasze Simlatem. "Zżymam się na zaplecze tego zawodu"

Aktor w tym odcinku zdradza, czy praca nad audiobookiem różni się od tej na planie filmowym. Opowiada również o tym, co denerwuje go w świecie polskiego filmu. Zżymam się na zaplecze tego zawodu - wyznaje. Co to dokładnie oznacza?

Kawka z...Łukaszem Simlatem. "Ojca nigdy w moim życiu nie było"

Łukasz Simlat w tym odcinku Kawki z... wraca wspomnieniami do swojego dzieciństwa i pierwszych ważnych wyborów. Dlaczego nie poszedł w ślady swojej mamy i nie został lekarzem? Opowiada również o ojcu, którego w jego życiu nie było. Nigdy w tym moim życiu nie uczestniczył - wspomina Łukasz Simlat. Dlaczego nigdy nie przeczytał listu, który dostał od ojca? Jakie jedno pytanie chętnie, by mu zadał? Czy przyjdzie taki moment, że pokaże się wspólnie z żoną na tzw. ściance?

Jesteśmy we dwójkę aktorami kompletnie nieepatującymi tym zawodem - mówi. Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z...Łukaszem Simlatem.