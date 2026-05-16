Kawka z...Łukaszem Simlatem. "Nigdy nie przeczytałem listu od ojca"

dzisiaj, 09:09
"Nigdy na oczy ojca nie widziałem, nie miałem z nim kontaktu. Siedząc nad listem, który od niego dostałem, stwierdziłem, że przeczytanie go, moja decyzja o tym nie spowoduje, że świat się zmieni" – mówi Łukasz Simlat. W tym odcinku Kawki z… aktor znany m.in. z serialu "Rojst" i filmu "Kos" opowiada o swoim dzieciństwie, o tym, dlaczego nie poszedł w ślady mamy, która była lekarką a także o tym, gdzie jest granica poświecenia się dla roli. Wyjaśnia też, co go denerwuje w świecie polskiego filmu. "Zżymam się na zaplecze tego zawodu" – stwierdza.

Kawka z...Kim jest Łukasz Simlat?

Łukasz Simlat to jeden z najciekawszych aktorów ostatnich lat. Widzowie mogli oglądać go m.in. w serialu "Rojst'97" oraz "Rojst Millenium" w roli Adama Miki a także filmach takich jak:

  • "Kos"
  • "Sonata"
  • "Boże Ciało"
  • "Drużyna A(A)".

Jego głos można również usłyszeć w audiobooku książki "Wymazane archiwum. Polowanie" Łukasza Orbitowskiego.

Urodził się i wychował w Sosnowcu. Przez dwa lata uczęszczał do studia aktorskiego „Art-Play” Doroty Pomykały i Danuty Owczarek w Katowicach. W 2000 ukończył studia w Akademii Teatralnej w Warszawie. Dorota Pomykała jest matką wszystkiego mojego zawodowego - mówi w Kawce z...Łukasz Simlat.

Kawka z...Dorotą Pomykałą. "Jestem specjalistką od trudnych ról"

Kawka z...Łukasze Simlatem. "Zżymam się na zaplecze tego zawodu"

Aktor w tym odcinku zdradza, czy praca nad audiobookiem różni się od tej na planie filmowym. Opowiada również o tym, co denerwuje go w świecie polskiego filmu. Zżymam się na zaplecze tego zawodu - wyznaje. Co to dokładnie oznacza?

Kawka z...Łukaszem Simlatem. "Ojca nigdy w moim życiu nie było"

Łukasz Simlat w tym odcinku Kawki z... wraca wspomnieniami do swojego dzieciństwa i pierwszych ważnych wyborów. Dlaczego nie poszedł w ślady swojej mamy i nie został lekarzem? Opowiada również o ojcu, którego w jego życiu nie było. Nigdy w tym moim życiu nie uczestniczył - wspomina Łukasz Simlat. Dlaczego nigdy nie przeczytał listu, który dostał od ojca? Jakie jedno pytanie chętnie, by mu zadał? Czy przyjdzie taki moment, że pokaże się wspólnie z żoną na tzw. ściance?

Jesteśmy we dwójkę aktorami kompletnie nieepatującymi tym zawodem - mówi. Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z...Łukaszem Simlatem.

