Baltic Opera Festival powstał w Trójmieście z inicjatywy wybitnego polskiego bas-barytona Tomasza Koniecznego. Pragnienie, by wykorzystać niesamowitą przestrzeń sopockiej Opery Leśnej zrodziło się w 2009 roku, gdy artysta po raz pierwszy wystąpił na tej scenie w Złocie Renu Richarda Wagnera. Inicjując Festiwal, nawiązał do przedwojennej tradycji wystawiania dzieł operowych, dzięki którym Sopot, w latach 30. XX wieku, nazywany był Bayreuth Północy.

Festiwal, który odbędzie się po raz pierwszy w lipcu 2023 roku na scenach Opery Leśnej w Sopocie i Opery Bałtyckiej w Gdańsku, prezentować będzie premierowe inscenizacje operowe z udziałem znakomitych solistów, dyrygentów i realizatorów z Polski i całego świata. Ideą Festiwalu jest również budowanie przestrzeni służących rozwijaniu współpracy międzynarodowej oraz promowanie działań edukacyjnych.

Baltic Opera Festival 2023 rozpocznie cykliczne święto sztuki operowej, kierowane zarówno do melomanów, jak i szerokiej publiczności całej Europy. To właśnie dla widzów budowany jest program artystyczny oparty nie tylko na niemieckim repertuarze operowym, ale również na polskich dziełach scenicznych. Program główny to jednak nie wszystko. Baltic Opera Festival składać się będzie także z licznych wydarzeń towarzyszących. Nie zabraknie okazji do spotkań z gwiazdami czy możliwości udziału w warsztatach masterclass.