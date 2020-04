To odpowiedź na apel prezydenta Jacka Majchrowskiego. Zapowiadając miejski program wsparcia dla instytucji kultury "Kultura odporna" zwrócił się on do prywatnych właścicieli nieruchomości, w których mieszczą się małe instytucje kultury, nieformalne teatry, galerie, agencje impresaryjne, stowarzyszenia, księgarnie i kina o elastyczność wobec najemców, dzięki czemu będą oni mogli przetrwać trudny czas.

"Bardzo nas cieszą nas wszystkie sygnały pokazujące, że w Krakowie traktujemy kulturę jako dobro wspólne. Cieszy mnie każdy sms, wiadomość przesłana od fundacji, stowarzyszeń, instytucji. Każda aktywność skierowana na podtrzymanie więzi w tym sektorze, pomysły na współdziałanie i solidarność" – podkreśla pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Robert Piaskowski.

"Powodzenie działań, które proponujemy i realizujemy w ramach programu +Kultura odporna+ uzależnione jest również od wzajemnego zrozumienia i wymiernej pomocy, jak na przykład ta w formie redukowania opłat czynszowych. Mam nadzieję, że kolejni właściciele kamienic i nieruchomości także odpowiedzą na apel i pomogą przetrwać księgarniom, teatrom, antykwariatom i innym instytucjom" – podkreślił Piaskowski.

Zaapelował, żeby każdy, kto ma taką możliwość, wsparł sektor kultury poprzez kupowanie lokalnie książek z księgarni, rękodzieła, lokalnych marek odzieżowych czy pakietów na wydarzenia w formie voucherów i bonów.

Na wsparcie dla sektora kultury, który w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa znalazł się w bardzo trudnej sytuacji władze Krakowa chcą przeznaczyć ok. 10 mln zł z budżetu miasta. W programie "Kultura odporna" przewidziano m.in. zwiększenie puli nagród i stypendiów dla twórców, dotacje dla podmiotów, które mimo pandemii w zupełnie nowych formach prowadzą działalność kulturalną oraz ulgi w płatnościach czynszowych dla pracowni twórczych i galerii sztuki znajdujących się w budynkach komunalnych.

Szczegóły programu m.in. konkretne kwoty i zasady, na jakich o wsparcie będą mogli ubiegać się twórcy i instytucje kultury mają być znane po Wielkanocy.