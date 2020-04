Podczas pandemii koronawirusa również znany artysta uliczny przeniósł się z pracą do domu.

Brytyjczyk w środę wieczorem opublikował na Instagramie pięć zdjęć, na których widać kilka szczurów namalowanych na ścianie łazienki. Przedmioty stojące wokół są ułożone tak, by wyglądały, jakby to szczury spowodowały bałagan, m.in. przekrzywiły lustro, pobrudziły ścianę pastą do zębów czy zrzuciły papier toaletowy. Jeden z gryzoni odlicza na ścianie dni kwarantanny w taki sam sposób, w jaki robią to więźniowie w filmach.

Zachowujący anonimowość artysta zdobył sławę przede wszystkim malowanymi potajemnie graffiti, które często są komentarzem do wydarzeń politycznych czy zjawisk społecznych. Tożsamość Banksy'ego wciąż pozostaje tajemnicą, wiadomo jedynie, że pochodzi z Bristolu i pod koniec lat 90. przeniósł się do Londynu.