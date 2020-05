"Chcąc zachować wszelkie wymogi bezpieczeństwa wynikające z nadal obowiązujących ograniczeń sanitarno-epidemiologicznych, w pierwszym etapie postanowiliśmy udostępnić zwiedzającym tereny wzgórza" – podała w komunikacie dyrekcja instytucji.

Reklama

Wejście do ogrodów będzie prowadziło przez bramę przy kaponierze pod "Kurzą Stopką".

Ogrody królewskie na Wawelu zostały po raz pierwszy udostępnione zwiedzającym w 2015 r. Współcześnie zostały one odtworzone we wschodniej części Wzgórza, wchodzi się do nich mijając winnicę. Ogrody są podzielone na taras górny, łączący w sobie elementy średniowieczne i renesansowe oraz dolny – nawiązujący różnymi składnikami do renesansu.

W kolejnych etapach udostępniania Zamku dla zwiedzających przywracane będą stopniowo wejścia do stałych ekspozycji, z dodatkowymi gabinetami: holenderskim, włoskim i kolekcjonera. Daty ich otwarcia nie są na razie jednak znane.