"Rząd Polski w czasie pandemii przygotował cały szereg - kilkadziesiąt najróżniejszych form - narzędzi wsparcia dla polskiej kultury, dla ludzi kultury i dla instytucji kultury i dzisiaj ogłaszamy finalizację jednego z tych narzędzi. To jest program +Kultura w sieci+, czyli przeniesienie działalności artystycznej do sieci, do internetu" - powiedział Gliński, podkreślając, że cały program "Kultura w sieci" został obliczony na 80 mln złotych.

Minister przypomniał, że program "Kultura w sieci" składa się z dwóch komponentów: po pierwsze - dotacji dla instytucji kultury, w tym organizacji pozarządowych, samorządowych instytucji kultury oraz przedsiębiorstw, które pracują na polu kultury, a po drugie - stypendiów m.in. dla artystów.

"Program pierwszy, którego wyniki dzisiaj ogłaszamy, wynosił 60 mln zł. To jest rzecz bez precedensu, największy tego typu program w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, specjalnie przygotowany w okresie pandemii" - podkreślił Gliński. Poinformował przy tym, że na część dotacyjną przyszło ponad 6 tys. wniosków, z których po rozpatrzeniu ok. 1,2 tys. uzyskało finansowanie - jak powtórzył szef MKiDN - na łączną kwotę 60 mln zł.