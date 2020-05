"Wiemy, że miasta i wszyscy ubożejemy w wyniku tej pandemii, ale na pewno nie możemy ubożeć duchowo. A żeby nie ubożeć duchowo, to co nam zostaje, jak nie kultura. Dobra wiadomość jest więc taka, że nie odwołujemy festiwali w Sopocie. Co więcej: wierzymy, że będą miały wyjątkowo dobry poziom i charakter" - powiedział w środę na konferencji prasowej prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Reklama

W dniach 20-23 sierpnia odbędzie się już 9. edycja festiwalu Literacki Sopot. W tym roku jego uczestnicy będą mieli okazję zgłębić literaturę i kulturę Kanady.

"Czeka nas prawdziwe wyzwanie. Jak ustaliliśmy, Literacki Sopot będzie jednym z nielicznych wydarzeń literackich, jakie odbędą się w tym roku w Polsce. Wiele zostało odwołanych, inne przeszły do wersji online. My chcemy zachować większość tego, co zaplanowaliśmy w programie festiwalu już w ubiegłym roku. Przyjadą do nas zaproszeni kanadyjscy autorzy, a jeśli tak się nie stanie, to są oni z nami w stałym kontakcie i gotowi do występu online" - powiedział Joanna Cichocka-Gula, dyrektor Art Inkubatora, organizującego festiwal Literacki Sopot.

Zaproszenie na 9. Literacki Sopot przyjęli uznani kanadyjscy autorzy i autorki: Patrick de Witt, Michael Crummey, Madeliene Thien, David Szalay oraz Esi Eduygan.

Podczas festiwalu zaplanowano debaty m.in. poświęconą roli mediów we współczesnym świecie, w której weźmie udział m.in. Andrew McLuhan, wnuk Marshalla McLuhana, wybitnego teoretyka komunikacji i filozofa. Zaplanowano też dyskusję o rdzennych mieszkańcach Kanady.

Cichocka-Gula zapewniła, że festiwal zostanie zorganizowany z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych związanych z koronawirusem. Planuje się np. limitowanie liczby uczestników spotkań i wcześniejsze zapisy. Oprócz tego, wydarzenia festiwalowe będą transmitowane w internecie.

W Operze Leśnej w dniach 26 lipca - 1 sierpnia odbędzie się 10. NDI Sopot Classic. Podczas jubileuszowej edycji imprezy zaplanowano trzy koncerty.

Pierwszy koncert 26 lipca będzie poświęcony muzyce z Czech. W jego pierwszej części wykonane zostaną utwory Antoniego Dworzaka oraz Bedrzicha Smetany.

"Po przerwie niespodzianka dla sopockiej i nie tylko sopockiej publiczności: spotkanie z wielką damą czeskiej Heleną Vondrackową" - zapowiedziała kierownik Biura Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot Danuta Grochowska.

Trzy dni później zaplanowano Koncert Polski. W jego repertuarze będą utwory Fryderyka Chopina, które wykona Ingolf Wunder oraz III symfonia Henryka Mikołaja Góreckiego z udziałem solistki Katarzyny Trylnik (sopran). Podczas koncert finałowego 1 sierpnia zaplanowano Galę Operową. Obok muzyków Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot wystąpią Rolando Villazon (tenor) i Pumeza Matshikiza (sopran).

PFK Sopot przygotowuje również w Operze Leśnej koncert "Jutro będzie dobry dzień", zaplanowany na 6 czerwca. Polska Filharmonia Kameralna Sopot zagra pod dyrekcją Tomasza Bugaja, a wystąpią m.in. Joanna Knitter (śpiew) i Wojciech Staroniewicz (saksofon). Widzowie usłyszą kompozycje Josepha Haydna, Johannesa Straussa, Glenn Miller Orchestra i znane polskie przeboje.

Dyrektor Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART Beata Majka poinformowała, że tegoroczny Sopot Jazz Festival odbędzie się wcześniej niż zwykle, w ostatni weekend sierpnia. Jazzmani wystąpią w Operze Leśnej. Nad programem Sopot Jazz Festival pracuje nowy kurator festiwalu Marcin Wasilewski, jeden z najwybitniejszych polskich pianistów jazzowych.

rop/ itm/