Tradycyjne Wianki trwały jedną dobę. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa impreza została przeniesiona do sieci i rozciągnięta na 10 dni.

CyberWianki 2020 rozpoczną się 12 czerwca branżową dyskusją przedstawicieli świata muzyki. Podobne panele zaplanowano na 15, 17, 19, 20 oraz 21 czerwca.

Ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy wianek nastąpi 26 czerwca. Wcześniej jednak zainteresowani będą mogli wziąć udział w warsztatach (w formie webinarium) plecenia wianków.

Koncertowy weekend zaplanowano na 20 i 21 czerwca, przy czym organizatorzy szczególną uwagę zwracają na koncert finałowy 21 czerwca – wówczas internauci będą mogli obejrzeć nagrane w ICE Kraków wykonania utworów wokalisty i muzyka Andrzeja Zauchy. Na scenie wystąpią m.in. Jakub Badach, Andrzej Sikorowski, Barbara Wrońska i Limboski.

Szczegóły o tegorocznej edycji Wianków są na stronie wianki.krakow.pl.

Wianki – Święto Muzyki to cyklicznie organizowana w Krakowie wielka impreza plenerowa nawiązująca do obchodów Nocy Świętojańskiej - pradawnych, tajemniczych obrzędów, które miały miejsce podczas letniego przesilenia. Od 2014 r. wydarzenie to organizowane jest w nowej formule jako Święto Muzyki.