Instalację "Zatrute źródło" autorstwa Jerzego Kaliny, upamiętniającą 100-lecie urodzin Jana Pawła II, odsłonięto w basenie fontanny przed Muzeum Narodowym w Warszawie.

"Chciałbym, żebyśmy tę instalację oglądali razem z dwiema wystawami, które niedawno otwieraliśmy, tzn. +Fotorelacje. Wojna 1920+ o wojnie polsko-bolszewickiej oraz +Polska. Siła obrazu+, która mówi o sile symbolicznej malarstwa polskiego" - p.o. dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie (MNW) Łukasz Gaweł.

"Chciałbym, żeby Muzeum Narodowe było takim miejscem, w którym faktycznie toczymy rozmowę, ale merytoryczną rozmowę, na temat narodowych mitów, narodowych symboli i tego, co nas konstytuuje - tego, co nas tworzy" - podkreślił.

Gaweł ocenił, że dla niego "w tej rzeźbie jest bardzo dużo smutku, samotności". "Nie widzę tam wielkiej siły (...). Myślę, że gdyby Jan Paweł II słuchał różnych wypowiedzi w naszej przestrzeni publicznej, to właśnie tak by się czuł - osamotniony" - mówił p.o. dyrektora MNW.

"Myślę, że to jest też okazja (...) - instalacja i te dwie wystawy - do tego, żeby odpowiedzieć sobie na najtrudniejsze pytania" - zaznaczył. "Gorąco zachęcam państwa do tego, żeby oglądać je w pakiecie - obejrzawszy instalację Jerzego Kaliny wejść do muzeum i zobaczyć te dwie wystawy. Być może wyjdziemy mądrzejsi, być może mądrzej będziemy umieli popatrzeć na nasze współczesne otoczenie, w którym żyjemy. Być może będziemy mądrzej myśleć o naszej rzeczywistości" - powiedział Gaweł.

Instalacja "Zatrute źródło" jest pierwszą pracą Jerzego Kaliny poświęconą papieżowi Polakowi. Stanowi zarazem artystyczną odpowiedź na rzeźbę Maurizio Cattelana "La Nona Ora" z 1999 r.

Kalina ukończył Wydział Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1971). Jest uznawany za jednego z najbardziej wszechstronnych współczesnych polskich artystów. Podejmował wiele różnych aktywności twórczych, które sam określał jako akcje plastyczne, rytualne, obrzędowe, interwencje, piktogramy żyjące.

Zapisał się w historii polskiej sztuki współczesnej jako rzeźbiarz, scenograf teatralny i filmowy, autor spektakli teatralnych oraz filmów animowanych i dokumentalnych, jeden z pierwszych polskich performerów.

Kalina jest autorem, m.in. projektu pomnika Katyńskiego "Kalwarie Polskie" w Podkowie Leśnej (1990), projektów polowych ołtarzy papieskich podczas pielgrzymek Jana Pawła II (1987, 1991 i 1999), oprawy plastycznej pogrzebu oraz grobowca księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie (1986), projektów wnętrza i witraży kaplic prezydenckich w Belwederze i Pałacu Prezydenckim, projektu ekspozycji i narracji plastycznej w Muzeum Katyńskim w Warszawie (2014), projektu pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu.

Artysta jest laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Totus Tuus (2017) i Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego (2013). W 2007 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2008 r. – medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie filmu.(PAP