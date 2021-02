- Banksy inspiruje całe pokolenia, to jest piękne. Zaczynał w latach 80., dziś mamy rok 2021, a on cały czas gromadzi wokół siebie ludzi, którzy się od niego uczą i go podziwiają. I nie są to tylko osoby ze świata street artu - podkreślił Guillermo S. Quintana, kurator wystawy.

Wystawa "The Art of Banksy. Without limits", którą można oglądać do 11 kwietnia, nie powstała we współpracy z samym artystą, nie była też przez niego autoryzowana