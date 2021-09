Informacja o odwołaniu festiwalu ukazała się na stronach internetowych Muzeum-Zespołu Synagogalnego we Włodawie.

"W związku z decyzją Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który podpisał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na pograniczu polsko-białoruskim, w tym również we Włodawie, z przykrością i głębokim smutkiem jesteśmy zmuszeni odwołać XXII edycję naszego niezwykłego wydarzenia, które zaplanowane było w dniach 17-19 września br." – głosi komunikat organizatorów festiwalu.

"Tegoroczna edycja, nad którą pracowaliśmy od roku i włożyliśmy w nią bardzo dużo wysiłku i kosztów, była praktycznie zapięta na przysłowiowy ostatni guzik. Niestety z uwagi na możliwość przedłużenia obowiązywania stanu wyjątkowego we Włodawie, a także zważając na kwestie epidemiologiczne nie jesteśmy w stanie przenieść organizacji wydarzenia na późniejszy termin" – tłumaczą organizatorzy.

Burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński mówił w czwartek PAP, że przeprowadzenie festiwalu w warunkach stanu wyjątkowego będzie niemożliwe i spodziewał się jego odwołania.

"Festiwal Trzech Kultur to najważniejsze wydarzanie kulturalne we Włodawie, bardzo znane. Na ten festiwal przyjeżdżało bardzo dużo turystów, więc będzie to dla nas strata, dla branży hotelarskiej i turystycznej również. Pod tym kątem bardzo mocno to odczujemy" – powiedział Muszyński.

Festiwal organizowany we Włodawie od ponad 20 lat nawiązuje do miejscowej tradycji pogranicza kultur, do historii miasta, w którym koegzystowali wyznawcy: prawosławia, judaizmu, katolicyzmu i protestantyzmu.

Prezydent Andrzej Duda podjął w czwartek decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią obejmującym 183 miejscowości (115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim) bezpośrednio przylegających do granicy. Na obszarze obowiązywania stanu wyjątkowego obowiązuje zakaz przebywania innych osób niż mieszkańcy i osób do tego uprawnionych. Zawieszono tam możliwość organizowania zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych.

Zgodnie z konstytucją, stan wyjątkowy można wprowadzić, gdy w sytuacjach szczególnych zagrożeń, środki konstytucyjne są niewystarczające. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego może uchylić Sejm, izba zajmie się tą kwestią w poniedziałek.