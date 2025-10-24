Kawka z...zespołem Lordofon. Jaki tytuł nosi ich nowy album?

"Niesamowita Trupa Pana Hiroszimy" to trzeci album zespołu Lordofon, czyli duetu Maciej Poreda i Adam Jurek.

Wystąpili na Open’erze, Pol’and’Rock, Rap Stacji i Festiwalu EKIPY. Pojawili się na finale Top Model i na antenach RMF FM oraz Radia ZET, otrzymali nominację do Fryderyka i do Popkillera. Lordofon to najbardziej eklektyczny i zaskakujący duet w Polsce.

Kawka z...zespołem Lordofon. Kim jest pan Hiroszima?

Tytułowy pan Hiroszima towarzyszy im od pierwszego singla z najnowszego albumu zespołu.

Pan Hiroszima jest czymś w rodzaju naszego menadżera, postaci, która przyjmuje kontrolę nad naszym projektem. Jest jakby zbiorem wielu różnych rzeczy, które czujemy, które sprawiły, że po prostu w pewnym momencie zaczęliśmy czuć tak mocną frustrację w związku z robieniem muzyki, z byciem w ogóle częścią tej branży muzycznej, że postanowiliśmy go nazwać i po prostu dzięki nazwaniu może też lepiej opisać - mówią w Kawce z...

Kawka z...zespołem Lordofon. W jaką muzyczną pułapkę wpadli?

Narosła presja, żeby nasze piosenki nie były tylko naszym indywidualnym spełnieniem naszej satysfakcji, ale też komercyjnym sukcesem. Zdarzyło nam się pójść drogą i to była jedna z pierwszych pułapek, w które wpadliśmy - wyjaśnia Maciej Poreda.

Największą pułapką jest bycie zbyt podatnym na obecne trendy, bo wydaje mi się, że w tempie zmieniających się trendów, jakie ma to miejsce obecnie to i muzyka, i płyta mogą się szybko przeterminować - uważa Adam Jurek.

Jak wybrnęli z tej pułapki? Jak doszło do tego, że piosenka z ich poprzedniego albumu, czyli utwór "Francoise Hardy" stał się viralem? Jak się poznali? Co pasjonuje ich poza tworzeniem muzyki? Podzieliłbym nas na trzy etapy i na pewno tego drugiego etapu wizytówką jest właśnie "Francoise Hardy" - mówi Adam Jurek. Jak odreagowują wspólną pracę?

Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszycie w tym odcinku Kawki z..., której gościem jest zespół Lordofon.