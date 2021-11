Tylko w 2020 roku największy dom aukcyjny w Polsce sprzedał dzieła powojenne za ponad 100 milionów zł, co dało mu ponad 50 proc. udziałów w tym kluczowym dla sprzedaży sztuki segmencie. W ofercie listopadowej aukcji znajdzie się łącznie aż 65 prac najbardziej uznanych artystów tworzących po II wojnie światowej, w tym wybitne dzieła Romana Opałki, Stanisława Fijałkowskiego, Jana Tarasina, Erny Rosenstein, Jerzego Nowosielskiego, Tomasza Ciecierskiego, Józefa Hałasa, Tadeusza Kantora oraz Edwarda Dwurnika. Górna estymacja wartości dzieł wystawionych na aukcji to blisko 38 mln zł, co oznacza, że może to być największa wartościowo aukcja sztuki w historii polskiego rynku.

2 grudnia będą miały miejsce także aukcje „Op-art i Abstrakcja Geometryczna” oraz „Pop-art, Popkultura, Postmodernizm”, na której po raz pierwszy na polskim rynku pojawi się obiekt NFT.

Aukcje poprzedzi wystawa, na której bezpłatnie można obejrzeć licytowane prace mistrzów sztuki współczesnej.

Wystawiony na aukcji DESA Unicum obraz „Dwie mężatki” ("Dwie młode mężatki") Andrzeja Wróblewskiego jest jednym z kultowych dzieł polskiej sztuki powojennej, reprodukowanym w wielu katalogach i opracowaniach, a także wystawianym na najważniejszych ekspozycjach poświęconych wielkiemu artyście. Praca powstała w 1949 roku jako druga z serii „Kontrastów społecznych”. Obraz, którego estymacja cenowa sięga rekordowego poziomu 10 – 15 mln zł, przestawia dwie, wyznające odmienne wartości, kobiety. Jedną z nich jest zamożna młoda elegantka trzymająca czarnego pieska z niebieską kokardką. Druga to dumna matka – proletariuszka, tuląca w ramionach nagie dziecko. Praca ta, jak wiele kompozycji krakowskiego artysty, jest dwustronna. Na jej odwrocie znajduje się szkic do obrazu „Zlotu młodzieży w Berlinie Zachodnim” ukończonego przez Wróblewskiego w 1951 roku.

Słynne „Dwie mężatki” uznawane są za dzieło zwiastujące socrealizm, który dla młodego wówczas Wróblewskiego był zarówno jedynie słusznym programem, jak i źródłem utraty swobody artystycznej. Jak sam zaznaczył: „wymyśliłem między innymi głęboką prawdę, że tylko wtedy nikt mi nie będzie narzucał socrealizmu, jeżeli ja sam będę go narzucał innym”. W efekcie stał się prekursorem nowej figuracji, współczesnego realizmu, jak również nowej ekspresji.

Andrzej Wróblewski ma status postaci mistycznej, która realizacji własnej wizji sztuki poświęciła całe swoje, zaledwie 30 – letnie życie (artysta zginął w 1957 roku podczas wycieczki w Tatrach). Mówi się o nim, jako o młodym, nadwrażliwym, doświadczonym wydarzeniami II wojny światowej, ale żyjącym i tworzącym niezwykle intensywnie artyście. 30 listopada wystawiony zostanie również "Pejzaż z wysokim niebem", który Wróblewski stworzył w 1953 roku. Jego estymacja cenowa to 2 – 4 mln zł.

Obecny rekord cenowy wśród obrazów powojennych sprzedanych w Polsce należy do pracy Wojciecha Fangora, jednego z najbardziej znanych polskich artystów na świecie. W 2020 roku za obraz „M22” tego artysty zapłacono ponad 7,4 mln zł.

W 2020 roku na 77 aukcjach DESA Unicum sprzedane zostały dzieła sztuki powojennej za ponad 100 mln zł, co daje największemu domowi aukcyjnemu w Polsce ponad 50 proc. udziałów w tym sektorze rynku sztuki – wynika z raportu Artinfo.pl. Z tego 60 mln zł wygenenerowały organizowane od 16 lat aukcje „Klasycy awangardy po 1945 roku”. Oznacza to, że aukcje w DESA Unicum wygenerowały większy obrót, niż wszystkie inne domy aukcyjne razem. Nadchodząca aukcja ma szanse pobić dotychczasowy rekord.

Aukcji towarzyszyć będzie wystawa w siedzibie DESA Unicum dostępna do 30 listopada w godz. 11-19 (poniedziałek-piątek) i 11-16 (sobota). Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny.