15 rocznica śmierci Zdzisława Beksińskiego. Przypominamy jego mniej znane prace

W tych precyzyjnie dobranych pracach odnajdziemy terror komunistycznej rzeczywistości, która wywoływała w nim poczucie nieustannego zagrożenia. Na pierwszych szkicach były głównie obecne przesłuchania, druty kolczaste, więzienne cele, rozstrzeliwania. Jego wizja świata z czasem jednak ewaluowała do bardziej odrealnionych, lecz wciąż przerażających przedstawień. Obrazy z tzw. okresu fantastycznego są zaludniane przez upiorne postacie znajdujące się w obumierającym krajobrazie. To one najlepiej oddają ogólny stan ducha artysty i wpływ niełatwej rzeczywistości na jego twórczość.