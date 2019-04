Jak poinformował Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego na swojej stronie internetowej, organizowana po raz piąty akcja ma "przypominać, że w teatrze grosze grają rolę". "Z badań prowadzonych przez ekonomistów Szkoły Głównej Handlowej wynika bowiem, że każde 100 groszy przeznaczone na działalność teatru, przynosi nieco ponad 350 groszy zysku dla regionu, w którym teatr ten pracuje. Chcemy pokazywać +czarno na białym+, że teatr nie jest obciążeniem, że teatr może się opłacać" – podkreślono w komunikacie.

Jak poinformowano, istotnym aspektem tegorocznej akcji będzie "próba pogłębienia wiedzy o tym, jakie czynniki wpływają na sukces teatru". "Pilotażowe badanie mające przynieść odpowiedź na pytanie +jakie czynniki są ważne dla odniesienia przez Teatr sukcesu?+ zostanie przeprowadzone 18 maja i będzie miało formę zindywidualizowanej ankiety, dostępnej na stronie www.ocenteatr.pl oraz na stronach teatrów biorących udział w akcji" – czytamy.

"Nieprzerwanie wykorzystujemy Dzień Teatru Publicznego i akcję +Bilet do teatru za grosze+ do pokazywania teatrów działających w określonych warunkach, miejscach i społecznościach jako elementów wielkiej, wyjątkowej w skali świata, sieci" – napisano w komunikacie.

Jak podano, w Polsce działa obecnie ponad 100 teatrów publicznych. "I choć pracują one w konkretnych realiach, lokalnie, to ich oddziaływanie wykracza daleko ponad lokalność. Tak jest od lat. Teatr to dziś nie tylko przyjazne miejsce i nie tylko działania artystyczne. To także przestrzeń debaty, miejsce, w którym prowadzone są aktywności społeczne, obywatelskie i edukacyjne" – czytamy.

W tegoroczną akcję włączyło się blisko 100 teatrów z kilkudziesięciu polskich miast. Publiczność będzie mogła zobaczyć m.in. "Braci Karamazow" w Teatrze Polskim we Wrocławiu, "Bulwar zachodzącego słońca" w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, "Czarownice z Salem" w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi, "Dobrze, że jesteś" w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu, "Fru Fru" w Olsztyńskim Teatrze Lalek, "Kordiana" w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz "Mistrza i Małgorzatę" w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Organizatorzy zapraszają także m.in. na spektakle: "Oberża pod złotym rogiem" w Teatrze Żydowskim w Warszawie, "Obiecana Ziemia Obiecana" w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, "Rzeczy, których nie wyrzuciliśmy" w Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie, "Skrzypek na dachu" w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku, "Tango" w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, "Trzecia pierś" w Teatrze Współczesnym w Warszawie, "Wieczór kawalerski" w Teatrze Miejskim w Gliwicach oraz "Zaczarowany Jeleń" w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży.

"Bilet do teatru za grosze" jest ogólnopolską akcją, organizowaną od 2015 r. przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pełna lista spektakli granych w ramach akcji jest dostępna pod adresem: www.dzienteatrupublicznego.pl.