Zastosowanie nietypowych masek to pomysł reżysera przedstawienia opartego na cyklu o przygodach Mikołajka autorstwa R. Goscinny’ego i JJ. Sempego. Jerzy Bielunas, który zaadaptował i wyreżyserował tekst dla Teatru Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi, podpatrzył to rzadko spotykane rozwiązanie w zagranicznych teatrach, m.in. w Stanach Zjednoczonych.

"Swój pomysł przekazałem Teatrowi – w jego pracowniach opracowano własną technologię wykonania masek, które są posłuszne aktorom i dają się wpisać w kostium. Jestem przekonany, że w naszym kraju takich masek – zmechanizowanych, z ruchomymi żuchwami - jeszcze nie widziano" – podkreślił reżyser.

Przygody Mikołajka z kilku powodów będą spektaklem wyjątkowym – zapowiadają realizatorzy. Arlekin to drugi teatr w Polsce, któremu udało się zdobyć prawa do jego wystawienia; starania o ich uzyskanie trwały ponad rok.

Ponadto będzie to bardzo duża produkcja z udziałem 11 aktorów, którzy wykreują ponad 20 postaci. Ich metamorfozy będą możliwe m.in. dzięki ruchomym maskom i rzeźbiarskim, lekko powiększonym kostiumom. Zdaniem Bielunasa, uzyskane dzięki tym zabiegom przeskalowane sylwetki będą przypominać karykatury.

Gra w zmechanizowanych maskach wymaga od aktorów szczególnych umiejętności. Nie tylko podają tekst, odtwarzają ruch sceniczny, ale muszą też poruszać żuchwą maski – służy do tego mechanizm ukryty w dłoni. Każdej wypowiedzianej samogłosce musi odpowiadać "otwarcie ust".

"Brakuje nam mimiki, bo w masce widać jedynie nasze oczy. A wszystko to, czego nie możemy dookreślić mimiką, dookreślamy ciałem" – wyjaśnił odtwórca roli Mikołajka Michał Szostak.

By stworzyć przedstawienie śmieszne, dynamiczne i młodzieńcze – jak opisuje je reżyser, o przygotowanie choreografii poproszono zwycięzcę 1. polskiej edycji programu "You Can Dance" – Macieja Florka.

"Będzie dużo biegania, ruchu, grania w piłkę. Na scenie jest trzepak służący do ekwilibrystycznych wyczynów. Autor choreografii Maciej Florek – znany też jako +Gleba+, słynie z tego, że ustawia ekstremalny ruch sceniczny" – dodał reżyser.

Realizatorzy zapowiadają, że na scenie pojawią się najbardziej charakterystyczne postaci świata wykreowanego przez Sempego i Goscinny’ego, a więc – obok Mikołajka – także grubas Alcest, Gotfryd, co ma bogatego tatę, najgorszy z klasy Kleofas, pupilek pani Ananiasz, grono pedagogiczne z wychowawcą Rosołem, rodzice Mikołajka i śliczna Jadwinia.

Premiera Przygód Mikołajka w Teatrze Arlekin odbędzie się 7 grudnia. Publiczność obejrzy efekty pracy Jerzego Bielunasa – m.in. autora kilku sztuk teatralnych i piosenek dla dzieci, reżysera wielu spektakli dla młodej widowni i laureata licznych nagród artystycznych za te realizacje, a także odpowiedzialnej za scenografię i kostiumy Elżbiety Terlikowskiej oraz kompozytora muzyki do spektaklu Franciszka Pospieszalskiego.

Autorką projektów niezwykłych masek wykorzystanych w przedstawieniu jest Małgorzata Młodnicka.