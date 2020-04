"Bardzo dziękujemy za przesyłane w tym roku propozycje, wspaniałe rozmowy i plany, patronaty, plakaty festiwalowe" - dodał Zieliński.

Tegoroczny festiwal miał się rozpocząć 18 maja. Gala finałowa 15. Festiwalu R@Port i 13. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej była zaplanowana na 25 maja br.

Kapituła 13. Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej pod przewodnictwem prof. Jacka Kopcińskiego, po przeczytaniu 40 sztuk zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, nominowała do majowego finału pięć tekstów. Na liście finalistów znalazły się dramaty: "Incydent" Jarosława Jakubowskiego, "Kapelusz: rys hagiografii" Michała Lachmana, "Debil" Maliny Prześlugi, "Listen to your heart" Piotra Rowickiego i "Swietłana" Przemysława Wojcieszka. W trakcie R@Portu miały się odbyć ich czytania performatywne.

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna to ogólnopolski konkurs na najlepszą sztukę przeznaczoną na scenę dramatyczną. Nagrodę, w wysokości 50 tys. złotych, ustanowił w 2007 r. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek.