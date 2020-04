Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski apelował do warszawiaków o udzielanie wsparcia finansowego teatrom. "Muszę podkreślić, że warszawskie teatry - jak i cały sektor kultury - nie czekając na nic, od razu stanęły na wysokości zadania. Oferta spektakli i projektów w wersji on-line jest naprawdę szeroka i od początku cieszy się ogromną popularnością wśród warszawianek i warszawiaków. Bardzo za to dziękuję" - podkreślił. "Apeluję również do mieszkańców naszego miasta, aby włączali się we wszelkie inicjatywy, które pomagają placówkom i ludziom kultury. Warszawska kultura dba o swoich widzów, teraz my zadbajmy o nią. Nie możemy dopuścić do załamania inwestycji w kulturę, dlatego również przygotowaliśmy pakiet wsparcia. Priorytetem jest zachowanie istniejących zasobów, ochrona pracowników sektora kultury i wsparcie dla artystów" - dodał.

Akcja #WspieramKulture powstała we współpracy z portalami ewejsciowki.pl i biletomat.pl. Osoby, które chcą pomóc teatrom, mogą to zrobić na kilka sposobów - np poprzez opcję "Trzymam bilet": rezygnując ze zwrotu biletu. Można w jej ramach zmienić termin spektaklu bądź wymienić dokument na bilet otwarty, który będzie można wykorzystać w innym czasie.

Osoby zainteresowane inicjatywą mogą także zarezerwować bilet na nadchodzące wybrane wydarzenie jako wyraz solidarności z artystami i pozostałymi twórcami konkretnej sztuki, nabyć specjalny voucher umożliwiający wstęp na dowolne wydarzenie w przyszłości bądź zapłacić tzw. "cegiełkę" za spektakl online - na portalu ewejsciowki.pl znajdują się spektakle transmitowane on-line z możliwością wsparcia finansowego. Widz może zdecydować, czy ogląda za darmo czy wspiera instytucję kwotą do 20 zł. Linki do pokazów publikowane są również na profilach teatrów na facebooku. Spektakle online udostępniają m.in. TR Warszawa, Teatr Współczesny, Teatr Syrena, Teatr Soho, Teatr Ochoty, STUDIO Teatrgaleria, Klub Komediowy, Scena Perspektywa, Resort Komedii i Teatr Ateneum.

Bieżące informacje, dotyczące akcji #WspieramKulture oraz repertuaru poszczególnych teatrów, które zaangażowały się w tę inicjatywę, znajdują się również na stronie "Weź Mnie.Do Teatru" na Facebooku.

Warszawskie teatry podejmują również własne działania w celu uzyskania wsparcia finansowego od swoich widzów. Teatr Syrena uruchomił możliwość zakupu "cegiełek"; Teatr Roma organizuje akcję "Zostań honorowym widzem Teatru Roma” - czyli umożliwia zakup m.in. imiennej tabliczki na wybranym fotelu czy w foyer teatru, zaproszeń na pierwsze przedpremierowe pokazy nowych tytułów czy ozdobnego Certyfikatu Honorowego Widza Teatru; Teatr Dramatyczny w ramach akcji #ZmienTerminNieOdwoluj zachęca widzów do zmiany biletu na inny, dowolny termin; Teatr Rampa oferuje ratunkowy Otwarty Bilet Podarunkowy - bilet dla dwóch osób, który jest ważny do maja 2021 roku i można go wykorzystać na dowolny spektakl; Teatr WARSawy prosi o wsparcie pod hasłem „Wrócimy z jeszcze większą mocą!”, oferując Bilety Wsparcia.

Lista projektów kulturalnych, które można wspierać finansowo, znajduje się na stronie www.kulturalna.warszawa.pl.

Na początku kwietnia prezydent Trzaskowski ogłosił, że miasto udzieli wsparcia instytucjom kulturalnym i uruchomiło specjalne pakiety pomocowe dla nich. W ich ramach m.in. teatry i muzea dostają możliwość zmiany harmonogramu uruchamiania kolejnych rat dotacji podmiotowych; zmiany wskaźników działań statutowych instytucji, m.in. poprzez renegocjację umów z dyrektorami; wpisania do kontraktów prezentacji on-line w punkcie dotyczącym wskaźników widzów; zmiany harmonogramów w przyznanych dotacjach celowych oraz pomoc w uzyskaniu bonifikaty lub odroczenia płatności czynszów.

Miasto uruchomiło także otwarty konkurs ofert "Mobilni w kulturze" dla organizacji pozarządowych. W jego ramach wyłoniony zostanie operator programu, który zleci osobom fizycznym - artystom, animatorom, kuratorom, edukatorom - realizacje koncepcji akcji, działań kulturalnych, dzieł, wydarzeń, projektów, także internetowych; koncepcji rozwoju kompetencji; koncepcji, dotyczącej reorientacji zawodowej twórców, wykonawców, artystów, organizatorów, edukatorów, animatorów, badaczy kultury. Efekty programu operator będzie mógł zaprezentować on-line. Program przeznaczony jest dla co najmniej 100 osób. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w maju, zaś ratusz przeznaczył na ten cel 1 mln zł.