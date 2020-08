W sierpniowym pokazie "Dobrze się kłamie" premierowo wystąpi Magdalena Lamparska.

Jak wyjaśnili twórcy nowego miejsca, "dawna przestrzeń Fabryki Trzciny, obecnie funkcjonująca pod nazwą Mała Warszawa, będzie teraz jedną ze scen SPEKTAKLOVE".

Spektakl "Dobrze się kłamie" w reż. Marcina Hycnara dotyka problemów małżeńskich par w średnim wieku. To pełne wrażliwości i nastrojowości połączenie lekkiej komedii i gorzkiego dramatu, osadzone w duchu oczyszczającego oraz błyskotliwego dialogu - czytamy w zapowiedzi przedstawienia.

"Grupa przyjaciół co jakiś czas spotyka się na kolacji. Tym razem planują wspólnie oglądać zaćmienie księżyca. Jego fazy według wielu wierzeń wpływają na nasze zachowanie i nastrój. Ludzie mogą stać się nieprzewidywalni… Zaczęło się jak zwykle. Żarty, ploteczki, docinki - jak to wśród przyjaciół - wesoło. Do czasu, gdy ktoś zaproponował grę. Co stanie się, kiedy wszyscy podzielą się zawartością swojego telefonu, ujawnią maile i SMS-y? Szybko okazuje się, że w ten sposób na jaw zaczynają wychodzić kolejne tajemnice skrywane nie tylko przed znajomymi, ale głównie współmałżonkami" - napisano o akcji spektaklu.

Występują: Olga Bołądź / Magdalena Lamparska, Katarzyna Kwiatkowska, Anita Sokołowska, Szymon Bobrowski, Marcin Perchuć, Bartłomiej Topa / Przemysław Sadowski i Wojciech Zieliński.

Spektakl zrealizowano na podstawie filmu Paola Genovese. Jego premiera odbyła się 5 grudnia 2019 r. w Teatrze Studio Buffo w Warszawie.

Adaptacja - Bartosz Wierzbięta. Reżyseria - Marcin Hycnar. Scenografię zaprojektował Wojciech Stefaniak, a kostiumy - Martyna Kander.

Inauguracja sceny SPEKTAKLOVE - 28 sierpnia o godz. 19 w Małej Warszawie (ul. Otwocka 14). Więcej informacji na stronie: www.spektaklove.pl.