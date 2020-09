"Nowy sezon rozpoczynamy najnowszym spektaklem +Paweł i Gaweł cd.+, którego premiera odbyła się 19 czerwca w okresie pandemii koronawirusa" - powiedział w piątek PAP aktor Teatru Scena 96 Dariusz Jarosiński.

Wyjaśnił, że jest to historia, która nawiązuje do znanego wiersza Aleksandra Fredry. "Zachowujemy charakterystykę obu bohaterów, ale jest to nasza impresja, próba opowiedzenia o tym, jak mogły potoczyć się losy skłóconych sąsiadów Pawła i Gawła" - dodał.

"To przedstawienie dla publiczności rodzinnej, familijnej - jak wszystkie propozycje Teatru Scena 96" - powiedział Jarosiński.

Zaznaczył, że część dorosłych widzów "może w naszym spektaklu odnaleźć odniesienia do komedii slapstickowej i kina lat 30. XX w., np. do Bustera Keatona lub filmów z Flipem i Flapem".

"+Paweł i Gaweł cd.+ jest znakomitą propozycją dla całych rodzin. Dzieci zaciekawi wartka akcja, a sympatyczni bohaterowie z pewnością skradną ich serca. Dorośli natomiast odnajdą w spektaklu uroki starego, niemego kina, a perypetie skłóconych sąsiadów przywieźć mogą skojarzenia z takimi kultowymi postaciami jak Flip i Flap czy bracia Marx" - napisano w zapowiedzi spektaklu.

Na rozpoczęcie nowego sezonu 19 września o godz. 11 w Pałacu Szustra (ul. Morskie Oko 2) Teatr Scena 96 pokaże spektakl "Paweł i Gaweł cd.", a o godz. 16 zagra przedstawienie "Cmok.Smok". Spektakle te pokazane zostaną także 20 września.

26 września o godz. 11 zagrane zostanie przedstawienie "Szewc Kopytko i kaczor Kwak", a o godz. 16 "Czarny łabędź". Zostaną one pokazane również 27 września.

Bilety dostępne są wyłącznie na stronie: www.ewejciowki.pl.

Teatr Scena 96 działa w strukturach Stowarzyszenia Scena 96. Od 2018 r. prowadzi stałą scenę repertuarową w Pałacu Szustra przy ul. Morskie Oko 2 na warszawskim Mokotowie. W swoim repertuarze ma m.in. takie spektakle, jak: "Legenda sp. z o.o.", "Księga raju", "U rodziny Wigilia", "Cmok.Smok" i "Czarny łabędź". Przedstawienia te prezentowano m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym "Wertep" na Podlasiu, na "Karawanie. Wędrującym Festiwalu Sztuki i Animacji" na Mazowszu oraz na Festiwalu Teatralnym "InQbator" w Ostrołęce.

Stowarzyszenie Scena 96 grupuje artystów, animatorów i menedżerów kultury, od 1996 r. prowadzi działalność polegającą na organizowaniu wydarzeń teatralnych: spektakle teatralne i taneczne, festiwale, własne zespoły teatralne i taneczne, warsztaty i przedsięwzięcia edukacyjne o charakterze artystycznym. Głównym przedsięwzięciem Stowarzyszenia jest Międzynarodowy Festiwal "Sztuka Ulicy".(PAP)