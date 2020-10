"Pierwszym spektaklem, który prezentujemy jest Tajny dziennik Mirona Białoszewskiego w reż. Wojciecha Urbańskiego. W obsadzie: Michał Piela, Robert Majewski, Henryk Niebudek i Piotr Siwkiewicz. Adaptacja Elżbieta Chowaniec i Wojciech Urbański. Muzyka - Marcin Masecki" - poinformowała PAP kierowniczka ds. PR teatru Weronika Doboszyńska.

Jak wyjaśniła, "Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy rozpoczął realizację profesjonalnych nagrań spektakli w celu prezentowania ich publiczności online". "Na stronie teatru (https://teatrdramatyczny.pl) została stworzona sekcje +online+, która przekierowuje użytkowników na platformę VOD" - dodała.

"Przedstawienie +Tajnego dziennika+ Mirona Białoszewskiego w reżyserii Wojciecha Urbańskiego na Scenie Przodownik pokazuje, z jak wybitnym tekstem mamy do czynienia" - ocenił spektakl w "Gazecie Wyborczej" Tadeusz Sobolewski przy okazji jego premiery 30 marca 2017 r.

"+Tajny dziennik+ wciąż jest tajemniczy. Przejmujący, mistyczny, złośliwy, pełen życia i przeczuć końca. Wydano go dopiero kilkadziesiąt lat po jego śmierci, bo poziom szczerości byłby nie do udźwignięcia dla przyjaciół, a otwartość obyczajowa byłaby nie do zniesienia dla cenzury" - czytamy na stronie Teatru Dramatycznego.

"Teraz z przyjemnością zapraszamy do oglądania spektaklu publiczność z całego świata! Bilety w cenie 15 zł można kupić poprzez stronę: https://online.teatrdramatyczny.pl" - napisała Doboszyńska.