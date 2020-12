W liście skierowanym do widzów przypomniano, że "Unia Teatrów Niezależnych połączyła 19 teatrów z całej Polski, stowarzyszeń, fundacji i teatrów prywatnych".

"Zamknięcie teatrów postawiło nas przed trudną próbą stawienia czoła kryzysowi i przetrwania. Bez Was, naszych widzów nie istniejemy. Dziękujemy wam za wszystkie ciepłe słowa wsparcia, które do nas kierujecie. Dziękujemy za to, że od tylu lat jesteście z nami" - czytamy w liście na Fb UTN.

Poinformowano, że poniżej umieszczono linki do stron teatrów członkowskich UTN. "Jeśli chcecie nas wesprzeć zapraszamy na nasze strony, gdzie możecie zakupić świąteczne vouchery, bilety na przyszły rok, albo wpłacić darowizny" - napisano.

"Wesprzyjcie nas, abyśmy mogli już wkrótce odwdzięczyć się wam na scenie" - zaapelowano.

12 maja br. przedstawiciele teatrów niezależnych i niezależnych producentów teatralnych "identyfikując potrzebę wspólnej reprezentacji i komunikacji celów oraz potrzeb wobec administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i lokalnej, zdecydowali o zawiązaniu porozumienia pod nazwą Unia Teatrów Niezależnych".

W skład UTN wchodzą: Agencja Artystyczna Certus, Studio Buffo, Teatr Capitol, Teatr Druga Strefa, Teatr Fabryka Marzeń, FETA - Teatr Fundacji Edukacji Teatralnej i Artystycznej, Teatr Gudejko, Teatr IMKA, Fundacja Kamila Maćkowiaka, Teatr Kamienica, Teatr Polonia, Och-Teatr, Komuna/Warszawa, Studio Teatralne "Koło", Teatr Soho, Scena Relax, Teatr WARSawy, Teatr MY, Spektaklove, Teatr Wolandejski oraz Wrocławski Teatr Komedia.