"+Akademia Pana Kleksa+ w reżyserii Michała Buszewicza to kolejna premiera w Teatrze Żydowskim. Spektakl powstał na podstawie jednej z najchętniej czytanych przez dzieci książki - opowieści Jana Brzechwy o przygodach Adasia Niezgódki i niezwykłej Akademii, która wyprzedziła o kilkadziesiąt lat cykl o Harrym Potterze" - poinformowała Edyta Bach z Teatru Żydowskiego, przypominając, że "pisana podczas wojny +Akademia Pana Kleksa+ wychowała pokolenia dzieci".

"Od pandemicznych klimatów na pewno uciekniemy w naszym przedstawieniu. Ale ten spektakl porusza także kilka bolesnych i poważnych kwestii i jest takim +uciekaniem, które nie ucieka+, to znaczy, że te tematy w nim są i wyłażą z niego bokami" - wyjaśnił Michał Buszewicz.

"Chcemy też opowiedzieć dzieciom baśń, w którą sam Jan Brzechwa trochę nie wierzył. Autor stale podkopuje tę baśń i sprawia, że ona się staje wiarygodna, lecz jest zabiegiem czysto autorskim" - mówił. "Sam się wpuszcza w tę opowieść może nawet w trzech rolach, czyli jako Szpak Mateusz, trochę jako Pan Kleks i nieco jako Adaś Niezgódka" - wyjaśnił reżyser.

Buszewicz zwrócił uwagę, że "Brzechwa rozpuszcza się w tej opowieści i obdarza te postacie swoim doświadczeniem, a jednocześnie stara się przykre przeżycia zasłonić kolorowymi szkiełkami, światem barw, czarów i wyobraźni".

"Moja +Akademia Pana Kleksa+ jest bardziej serio. Nie jest ułudą, w takim sensie, że nie buduje świata naiwnego, lecz rzeczywistość podszytą jakimś zagrożeniem, niewygodą, niepokojem, a jednocześnie odchodzi od nich w krainę baśniowości" - powiedział reżyser.

"To będzie bardzo teatralny świat, bo właśnie teatr jest takim miejscem, gdzie przez chwilę jakaś fikcja daje nam szansę na oddech. Mam nadzieję, że nie tylko na oddech, ale i na refleksję" - wyjaśnił Buszewicz.

Reżyser przypomniał, że według Brzechwy "do sekretów Pana Kleksa dostać można się tylko przez komin". "My spróbujemy użyć do tego teatru. Odczytana na nowo klasyczna opowieść o panu Kleksie, poezja Brzechwy, doświadczenia aktorek i aktorów Teatru Żydowskiego, wreszcie piosenki – wszystko to złoży się w niecodzienną podróż do miejsca, gdzie dzieciństwo spotyka dorosłość, bajka – pamięć, śmiech – melancholię, gdzie duży i mały człowiek doświadczają wspólnie radości i utraty" - zapowiedział.

"Feeria barwnych szkiełek i zmieniających właścicieli piegów, gadający szpak-królewicz, beztroskie podróże z bajki do bajki, a nawet do psiego raju – cała ta kolorowa magia przykrywa historię pełną trudnych wspomnień. Nadmuchiwane czarodziejską pompką jedzenie nie zaspokaja całkiem głodu, zaś granica między baśniową jawą a niepokojącym snem niebezpiecznie się zaciera" - napisano o przedstawieniu na stronie Teatru Żydowskiego.

Przypomniano, że jest to kolejna realizacja Michała Buszewicza w warszawskim Teatrze Żydowskim. "Wcześniej wyreżyserował tutaj głośny spektakl +Kibice+ w roku 2017, jest również autorem scenariuszy do spektakli Anny Smolar - +Aktorzy żydowscy+ i +Kilka obcych słów po polsku+" - napisano.

Adaptacja i reżyseria Michał Buszewicz. Współpraca dramaturgiczna – Witold Mrozek. Za scenografię, kostiumy i reżyserię świateł odpowiada Anna Met. Muzykę do spektaklu napisała Aleksandra Gryka. Choreografię opracowała Katarzyna Sikora.

Występują: Daniel "Czacza" Antoniewicz, Ryszard Kluge, Joanna Rzączyńska, Izabella Rzeszowska, Wanda Siemaszko, Piotr Siwek, Barbara Szeliga, Gołda Tencer, Małgorzata Trybalska, Jerzy Walczak, Marek Węglarski i Piotr Wiszniowski.

Spektakl przeznaczony jest dla całych rodzin.

Premiera "Akademii Pana Kleksa" - 11 czerwca o godz. 19 na scenie Teatru Żydowskiego w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Kolejne przedstawienia - 12-13 czerwca br.(PAP)