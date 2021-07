Jak wyjaśniono na Facebooku IT, "Zespół sterujący ds. finansowych +Teatr Polska+ w składzie: Anna Chylak, Barbara Grzybowska, Andrzej Hamerski, Iwona Kotwica, Ewa Zbroja (...) dokonał analizy i oceny wniosków oraz preliminarzy kosztorysów 19 spektakli, które zakwalifikowały się do organizacji objazdów". "W przypadku oceny dokumentów z Teatru Muzycznego w Poznaniu, pan Andrzej Hamerski był wyłączony z oceniania za zgodą i wiedzą dyrekcji IT oraz pozostałych członkiń Zespołu" - zaznaczono.

Zespół Sterujący ds. finansowych konkursu przyznał dofinansowania o łącznej wartości 1 mln 700 tys. zł spektaklom i teatrom: "Bambi, opowieść leśna" w reż. Arkadiusza Klucznika (Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie) – 166 tys. zł; "Gallery of Modern heArt" w reż. zespołowej (Teatr Papahema) – 66 tys. 100 zł; "Gdy przyjdzie sen" w reż. Małgorzaty Bogajewskiej (Teatr Ludowy w Krakowie) – 128 tys. zł; "Ginczanka. Przepis na prostotę życia" w reż. Anny Gryszkówny (Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie) – 75 tys. 300 zł; "Gradient" w reż. Pawła Grali (Fundacja Sztukmistrze/Kolektyw LŁ) – 86 tys. zł; "Kepler 22 b" w reż. Bartka Woszczyńskiego (B'cause Dance Company) – 52 tys. 500 zł; "Koziołek Matołek i zagadka ratuszowej wieży" w reż. Łukasza Brzezińskiego (Teatr Muzyczny w Poznaniu) – 180 tys. 600 zł; "Kruk z Tower" w reż. Aldony Figury (Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy) – 43 tys. 100 zł; "Laboratorium dźwięku" w reż. Ewy Piotrowskiej (Teatr Baj Pomorski w Toruniu) – 40 tys. 100 zł; "Odyseja" w reż. Tomasza Ciesielskiego (Fundacja Teatru Nowszego/Teatr Nowszy) – 63 tys. zł; "Pilnie kupię biografię" w reż. Krzysztofa Popiołka (Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu) – 42 tys. zł; "Schulz: Pętla" w reż. Konrada Dworakowskiego (Teatr Chorea) – 114 tys. 500 zł; "Skarb wdowy Schadenfreude" w reż. Lecha Raczaka (Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy) – 211 tys. 900 zł; "Spóźnione odwiedziny" w reż. Iwony Kempy (Teatr Słowackiego w Krakowie) – 44 tys. 400 zł; "Spektakl reporterski" w reż. Moniki Mariotti (Teatr WARSawy/Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego) – 49 tys. 800 zł, "Wielkie gorące szybkie puff" w reż. Pawła Chomczyka (Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" w Katowicach) – 106 tys. 200 zł; "Wszystko płynie" w reż. Janusza Opryńskiego (Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło w Warszawie) – 45 tys. 800 zł; "Wyspa Kalina" w reż. Agaty Puszcz (Teatr Polski w Bielsku-Białej) – 55 tys. 200 zł i "Żeby umarło przede mną" w reż. Darii Kopiec (Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie) – 129 tys. 500 zł.

Program "Teatr Polska" organizowany jest od 2009 r. przez IT im. Zbigniewa Raszewskiego "w celu zwiększenia mobilności teatrów i popularyzacji sztuki teatralnej w miejscowościach nieposiadających teatru instytucjonalnego". Jest finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.