"Dwa bliźniacze apartamenty luksusowego hotelu, sąsiadujące przez ścianę jak w lustrzanym odbiciu, mogą pomieścić nawet najbardziej ekscentryczny zestaw gości: skłócone małżeństwo w separacji, włoskiego kelnera, który Włochem jest lub bywa, urzędnika państwowego czekającego na skandaliczny Prezent Urodzinowy, parę nieśmiałych samotnych serc umówionych przez biuro matrymonialne, egzotyczną Mimi – profesjonalistkę z agencji towarzyskiej, ekscentrycznego psychiatrę nieradzącego sobie z własnymi emocjami, atrakcyjną i elegancką bizneswoman, dziewiczą miłośniczkę romantycznej literatury nieopatrznie przeginającą z alkoholem i …?" - czytamy w zapowiedzi spektaklu.

Reklama

Jak wyjaśniono, "długo by jeszcze można wyliczać możliwości konfiguracji personalnych, wymykających się spod kontroli – choć aktorów na scenie wciąż jest jedynie pięcioro". "Jak to możliwe? Gdy ukryte drzwi między pokojami okazują się niedomknięte, każdy może stać się kimś, kim wolałby być lub bardzo nie chciałby być…" - napisano na stronie teatru.

"Ta przezabawna komedia niezaplanowanych sytuacji, mogłaby zdarzyć się naprawdę. Tu fantazja nie tylko wodzi bohaterów na pokuszenie, ale też wodzi ich za nos, ku uciesze wkręconego w tę niezłą drakę widza" - wyjaśniono.

Autor sztuki Robin Hawdon (ur. 28 marca 1939 r. w Newcastle upon Tyne) to brytyjski dramaturg, powieściopisarz i aktor. Jest autorem szeregu komedii i fars, m.in. sztuk: "Wieczór kawalerski", "Lewe interesy", "Jak na wulkanie", "In flagranti" oraz farsy "Weekend z R.", którą dedykował francuskiemu mistrzowi wodewilu Georgesowi Feydeau. W 1994 r. w Teatrze TVP Anna Minkiewicz zrealizowała jego thriller psychologiczny pt. "Rewanż".

Reklama

Przekładu komedii dokonała Elżbieta Woźniak. Reżyseria - Jerzy Bończak. Scenografię zaprojektowała Klaudia Solarz, a kostiumy - Sylwester Krupiński. Autorem opracowania muzycznego jest Marian Szałkowski.

Reklama

Występują: Katarzyna Skrzynecka / Katarzyna Pakosińska / Anna Modrzejewska (Liz), Katarzyna Ptasińska / Dominika Kryszczyńska (Kate), Lesław Żurek / Rafał Cieszyński (Tony), Radosław Pazura / Tomasz Dedek (Bob) oraz Tomasz Schimscheiner / Waldemar Obłoza (Dick).

Premiera "Prezentu urodzinowego" - 24 października o godz. 19 na Dużej Scenie Teatru Capitol w Warszawie. Kolejne przedstawienia - 28 i 30 października.

Produkcja spektaklu została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

autor: Grzegorz Janikowski