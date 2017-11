1 milion 62 tys. zł zapłacił anonimowy kolekcjoner za rzeźbę „Gra” Ryszarda Winiarskiego. Artysta jest obecnie jednym z najgorętszych nazwisk polskiego rynku aukcyjnego. Jeszcze 10 lat temu, kiedy zaczynało się zainteresowanie pracami artysty, za jego dzieła kolekcjonerzy byli gotowi zapłacić maksymalnie kilka, kilkanaście tysięcy złotych. W zeszłym roku praca „Obszar 142” Winiarskiego została sprzedana za rekordową kwotę 555 tys. złotych.

Pierwszy „salon gier” – wystawa, na której Ryszard Winiarski zaprezentował gry planszowe odbył się w 1972 roku podczas pokazu prac artysty w Galerii Współczesnej w Warszawie. Wydarzenie zapoczątkowało szereg eksperymentów oraz wystaw w kraju i zagranicą, w których artysta starał się przemienić widza we współtwórcę dzieła sztuki. Zamiast gotowych dzieł Winiarski wypełnił przestrzeń galerii pustymi planszami – miejscami rozgrywki, dając tym samym odbiorcom możliwość tworzenia własnych, opartych na zasadach artysty obrazów. Głównym celem „Gry” były uczucia, które przeżywają grający ze sobą widzowie-współuczestnicy. Sprzedana na aukcji instalacja składa się z 6 elementów: planszy, 2 taboretów, 2 postumentów, pudełka na czarne i zielone piony oraz instrukcji.

To nie jedyny wysoki wynik na tej aukcji. 100 tys. 300 zł zapłacono za pracę Władysława Hasiora – „Ucieczka”. To niemal dwukrotność ceny wywoławczej. To dzieło Hasiora w latach 60-tych prezentowane była na niemal wszystkich jego wystawach, w tym w Muzeum Śląskim i Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki. Teraz trafi w ręce prywatnego kolekcjonera.

Aukcja "Rzeźba i formy przestrzenne" odbyła się 9 listopada w Domu Aukcyjnym DESA Unicum.