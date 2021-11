Jeden z najsłynniejszych pasteli Stanisława Wyspiańskiego do tej pory zdeponowany był w Muzeum Narodowym w Krakowie. Teraz trafił do Londynu – jako jeden z eksponatów wystawy „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918”. To pierwsza zagraniczna prezentacja tak szeroko przedstawiająca dorobek młodopolskich artystów, która w sposób szczególny przybliża twórczość Stanisława Wyspiańskiego.

Mecenas polskiej kultury

– Pastel prezentowany jest publiczności po raz pierwszy od 90 lat, a zatem jest to naprawdę niezwykłe wydarzenie dla miłośników sztuki – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A. Zastrzega przy tym, że to jedna z dwóch prac Stanisława Wyspiańskiego, które Pekao ma w swoich zbiorach; obok pastelu „Orzeł”. I jednocześnie jedno z najcenniejszych dzieł z kolekcji Pekao, która łącznie liczy ok. 1,2 tys. eksponatów.

Stały się one własnością banku w wyniku fuzji, przejęć i inwestycji w latach 90-tych. Najciekawsze dzieła od 15 listopada można oglądać w wirtualnej Galerii Sztuki Banku Pekao S.A.

„Bratki” to projekt jeszcze z 1897 r.; namalowany przez Stanisława Wyspiańskiego do polichromii w kościele Ojców Franciszkanów w Krakowie. Wykonany pastelami na papierze i naklejony na tekturę. Jest jednym z trzech motywów kwiatowych (obok róż i nasturcji), którymi artysta dopełnił geometryczną kratownicę na ścianach w prezbiterium, transepcie i zachodnim przęśle krzyża świątyni.

- Cieszę się, że jedna z dwóch prac Wyspiańskiego, które posiadamy w swoich zbiorach, stała się elementem pierwszej zagranicznej wystawy prezentującej dokonania młodopolskich twórców, dzięki czemu, jako mecenas polskiej kultury, mamy wkład w jej promocję za granicą – podkreśla Leszek Skiba.

Łącznie w Londynie można zobaczyć ponad 150 dzieł przywiezionych z Polski. Zaczynając od obrazów i rysunków (m.in. Józefa Mehoffera, Henryka Uziembło i Zofii Stryjeńskiej). A na meblach, haftach, zabawkach i ceramice artystycznej kończąc.

Wystawa „Młoda Polska: Ruch Odrodzenia Sztuk i Rzemiosł, 1890-1918” została zorganizowana przez William Morris Gallery w Londynie we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie i Instytutem Kultury Polskiej. Patronat nad nią objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach międzynarodowego programu „Kultura Inspirująca”.

Wystawa potrwa do 30 stycznia 2022 r. Relację z niej już niedługo będzie można oglądać na stronie https://www.pekao.com.pl/galeria-sztuki. Film promocyjny powstaje we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Ekspozycji towarzyszy też anglojęzyczna publikacja "Young Poland: The Arts and Crafts Movement, 1890-1918"; wydana we współpracy z Lund Humphries.