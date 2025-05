Noc Muzeów od lat cieszy się ogromną popularnością i co roku gromadzi rzesze miłośników kultury i sztuki. Nic dziwnego – miasta prześcigają się w przygotowywaniu atrakcji dla zwiedzających w każdym wieku. Wstęp na wydarzenia jest zazwyczaj darmowy, choć w nielicznych przypadkach może obowiązywać symboliczna opłata. Tegoroczna edycja będzie już dwudziestą odsłoną tego wyjątkowego święta, które odbędzie się w wielu największych miastach Polski. Sprawdźmy, co przygotowano z tej okazji w Warszawie.

Noc Muzeów 2025 w Warszawie: Warszawa Ja i Ty – Pokaz w Multimedialnym Parku Fontann

Kiedy: 21:30-22:00

Gdzie: Multimedialny Park Fontann, Skwer 1 Dywizji Pancernej WP

Dla kogo: dla wszystkich

Reklama

W Multimedialnym Parku Fontann na warszawskim Podzamczu Stołeczna Estrada co roku prezentuje nowe widowiska łączące światło i dźwięk. Tegoroczny pokaz przenosi widzów w wyjątkową podróż przez dzieje stolicy, która świętuje 80-lecie swojej odbudowy. Spektakl zatytułowany „Warszawa Ja i Ty” to poetycka opowieść o losach miasta, zaprezentowana na tle widowiskowych wodnych instalacji, dynamicznych efektów świetlnych i energetycznej ścieżki dźwiękowej.

Noc Muzeów 2025 w Warszawie: Gra miejska „Śladami historii znikania Targówka Fabrycznego”

Reklama

Kiedy: 18:00-00:00

Gdzie: Targówek Fabryczny - Centrum Kultury i Aktywności i okolice, ul. Siarczana 6

Dla kogo: dla wszystkich

Przemierzając ulice tej nieco zapomnianej części Warszawy, odkryjesz, co łączy ją z legendarnym jazzmanem, kim był niedźwiedź Ami, gdzie wypiekano najsmaczniejszy chleb w okolicy i które zakamarki posłużyły jako plan filmowy do kultowego serialu „Alternatywy 4”. Uczestnicy rozwiązują zagadki, poruszając się pieszo trasą o długości od 3 do 5 km. Aby wziąć udział, wystarczy mieć smartfon z dostępem do internetu i czytnikiem kodów QR. Punkt końcowy gry będzie czynny do północy.

Noc Muzeów 2025 w Warszawie: Ze śmiercią na Ty

Kiedy: 18:00-02:00

Gdzie: Zakład Pogrzebowy Kucharski, ul. Conrada 7

Dla kogo: od 14 roku życia

Zakład pogrzebowy otworzy swoje drzwi dla zwiedzających, udostępniając do obejrzenia wnętrza na co dzień niedostępne dla postronnych. Program wydarzenia obejmie szereg prelekcji poświęconych tematyce śmierci i żałoby, które wygłoszą m.in.: psycholog specjalizujący się w towarzyszeniu osobom po stracie, duchowni Kościoła rzymskokatolickiego i mariawickiego, mistrz ceremonii świeckiej oraz balsamista. W ramach wydarzenia zaplanowano także koncert muzyki funeralnej oraz warsztaty tworzenia tabliczek nagrobnych, w których uczestnicy będą mogli czynnie wziąć udział.

Noc Muzeów 2025 w Warszawie: Noc Muzeów w Belwederze

Kiedy: 17:00-23:00

Gdzie: Rezydencja Prezydenta RP Belweder, ul. Belwederska 56

Dla kogo: od 7 roku życia

W ramach akcji Noc Muzeów 2025 będzie można zwiedzić sale reprezentacyjne Belwederu (m.in. Marmurową, Lustrzaną, Pompejańską) oraz zrekonstruowany Gabinet Marszałka Józefa Piłsudskiego, a w nim pokój adiutanta, salonik oraz gabinet. Grupy 25-osobowe będą oprowadzane przez przewodników. Wstęp na teren Rezydencji będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz po kontroli bezpieczeństwa.

Noc Muzeów 2025 w Warszawie: Sejmowa Noc Muzeów

Kiedy: 19:00-00:00

Gdzie: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8

Dla kogo: od 14 roku życia

Sejm zaprasza na wyjątkowy nocny spacer po swoich zabytkowych wnętrzach przy ulicy Wiejskiej. Tradycyjnie już w trakcie Nocy Muzeów gmach jednej z najważniejszych instytucji w Polsce udostępniony zostaje szerokiej publiczności. Zwiedzający będą mieli okazję przejść trasą prowadzącą przez dobrze znane z mediów przestrzenie, a także te, które zazwyczaj pozostają poza zasięgiem kamer. Oprócz głównego holu, galerii Sali Posiedzeń i Sali Kolumnowej, w tym roku otwarte zostaną również słynne sejmowe kuluary – korytarz otaczający salę obrad, będący sceną wielu nieoficjalnych rozmów i politycznych ustaleń.

Noc Muzeów 2025 w Warszawie: Noc Muzeów w Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Kiedy: 20:00-00:30

Gdzie: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Marszałkowska 103

Dla kogo: od 3 roku życia

Ten obiekt zadebiutuje w programie Nocy Muzeów, co z pewnością przyciągnie wielu zwiedzających. Bezpłatne wejście będzie możliwe w godzinach od 20:00 do 00:30 i nie będzie wymagało wcześniejszej rejestracji. Tego wieczoru goście będą mogli zobaczyć m.in. stałą ekspozycję składającą się ze 150 prac sztuki współczesnej – od dzieł powstałych w latach 50. XX wieku aż po najnowsze realizacje.

Noc Muzeów 2025 w Warszawie: Noc Muzeów w Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel

Kiedy: 20:30-00:30

Gdzie: Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel, al. Wedla 5

Dla kogo: od 7 roku życia

To interaktywne muzeum funkcjonuje w ramach najstarszej w Polsce fabryki czekolady należącej do firmy Wedel. Oprócz części edukacyjnej, w której znajdują się nowoczesne, angażujące ekspozycje, odwiedzający mogą również zobaczyć działające linie produkcyjne i na własne oczy śledzić proces tworzenia wyrobów czekoladowych. Muzeum ukazuje sekrety uprawy i obróbki ziaren kakao, etapy produkcji czekolady oraz historię rodu Wedlów. Jedną z dodatkowych atrakcji jest taras widokowy na szóstym piętrze – rozciąga się z niego widok na panoramę Warszawy oraz Jeziorko Kamionkowskie.

Noc Muzeów 2025 w Warszawie: Praskie Maryjki z Ksiut

Kiedy: 18:00-01:00

Gdzie: Ksiuty w Środku, ul. Środkowa 14 lok. U2

Dla kogo: od 14 roku życia

Galeria Ksiuty w Środku to nietuzinkowa przestrzeń kulturalna zlokalizowana na warszawskiej Pradze-Północ, będąca swoistym symbolem tej dzielnicy. W jej kolekcji znajduje się ponad dwieście figurek i kapliczek maryjnych, które oddają charakterystyczną dla tego miejsca duchowość oraz tradycję podwórkową. Galeria stanowi połączenie lokalnego dziedzictwa z elementami współczesnej sztuki, oferując wystawy, instalacje artystyczne i wydarzenia integrujące lokalną społeczność. To dynamiczne centrum kultury wspierające międzypokoleniową wymianę i zaangażowanie mieszkańców. Zwiedzaniu podczas Nocy Muzeów 2025 towarzyszą improwizowane koncerty muzyczne, dodające wydarzeniu wyjątkowego klimatu.

Noc Muzeów 2025 w Warszawie: Noc Muzeów w Koperniku

Kiedy: 20:00-01:00

Gdzie: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

Dla kogo: dla wszystkich

Noc Muzeów 2025 w Centrum Nauki Kopernik to prawdziwa gratka dla miłośników nauki i technologii – pełna interaktywnych odkryć oraz wyjątkowych atrakcji. Goście będą mogli nawiązać dialog z zaawansowanymi robotami – Kopernikiem i Amecą – a także samodzielnie sterować czworonożnym, robotycznym psem o imieniu Syriusz. Na wystawie czasowej „Trucizny. Supermoce natury” pojawią się niezwykłe, jadowite stworzenia, takie jak węże, pająki, jaszczurki czy egzotyczne żaby. Wieczór uzupełnią wyjątkowe pokazy w Planetarium, które właśnie przeszło modernizację – dzięki nowemu systemowi projekcyjnemu widzowie doświadczą jeszcze bardziej realistycznych wizualizacji kosmicznych zjawisk.

Noc Muzeów 2025 w Warszawie: Sekrety Zielonego Ursynowa - wycieczki zabytkowym Ikarusem Z56

Kiedy: 16:00-21:30

Gdzie: parking przy Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawa, al. KEN 61

Dla kogo: od 7 roku życia

Podczas dwóch wyjątkowych przejazdów zabytkowym turystycznym Ikarusem Z56 uczestnicy wyruszą na odkrywczą podróż po tajemniczych i na co dzień niedostępnych zakątkach Ursynowa. Trasa obejmuje m.in. zwiedzanie dawnej Fabryki Domów, nowoczesnego ośrodka badawczego CEZAMAT, tajnej radiostacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także pozostałości przedwojennej Wytwórni Akcesoriów Lotniczych i Samochodowych Motolux. Wycieczka zabierze również uczestników do ukrytej w Lesie Kabackim jednostki wojskowej, gdzie przed II wojną światową polscy kryptolodzy łamali szyfry Enigmy. Finałem wyprawy będzie wizyta w działającym na Ursynowie studiu telewizyjnym JJW, wypełnionym sprzętem z różnych dekad historii telewizji.