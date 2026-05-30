Wybrano najlepszy polski kryminał roku. To książka uwielbianego autora

Nagrodę w wysokości 25 tys. zł ufundował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Nominacje

Do tegorocznej edycji zostało nominowanych siedem książek. Oprócz nagrodzonej, były to powieści: "Przemiana" Amelii Jabłońskiej, "Śmierć w skalnym lesie" Agnieszki Jeż, "Trzecia osoba" Anny Kańtoch, "Odcienie przemocy" Grzegorza Karwowskiego; "Z miłości" Marty Ryczko oraz "Agat" Michała Wierzby.

Nagroda Czytelników

Przyznano również Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru. Jej laureatem został również powszechnie uwielbiany Maciej Siembieda. Wręczono także Nagrodę Specjalną im. Janiny Paradowskiej. Wyróżnienie to otrzymał Grzegorz Karwowski za powieść "Odcienie przemocy".

Nagroda Wielkiego Kalibru

Nagroda Wielkiego Kalibru przyznawana jest od 2004 roku. Otrzymuje ją autor najlepszej powieści kryminalnej lub sensacyjnej, która została wydana w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia. W 2004 roku, jako pierwszy, Nagrodę Wielkiego Kalibru otrzymał Marek Krajewski za powieść "Koniec świata w Breslau".