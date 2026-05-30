Wybrano najlepszy polski kryminał roku. To książka uwielbianego autora

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
wczoraj, 22:32
Maciej Siembieda, autor powieści "Gołoborze", otrzymał tegoroczną Nagrodę Wielkiego Kalibru dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej wydanej w 2025 roku Wyróżnienie wręczono w sobotę wieczorem we Wrocławiu podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału, który potrwa we Wrocławiu do niedzieli.

Nagrodę w wysokości 25 tys. zł ufundował prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Nominacje

Do tegorocznej edycji zostało nominowanych siedem książek. Oprócz nagrodzonej, były to powieści: "Przemiana" Amelii Jabłońskiej, "Śmierć w skalnym lesie" Agnieszki Jeż, "Trzecia osoba" Anny Kańtoch, "Odcienie przemocy" Grzegorza Karwowskiego; "Z miłości" Marty Ryczko oraz "Agat" Michała Wierzby.

Nagroda Czytelników

Przyznano również Nagrodę Czytelników Wielkiego Kalibru. Jej laureatem został również powszechnie uwielbiany Maciej Siembieda. Wręczono także Nagrodę Specjalną im. Janiny Paradowskiej. Wyróżnienie to otrzymał Grzegorz Karwowski za powieść "Odcienie przemocy".

Nagroda Wielkiego Kalibru

Nagroda Wielkiego Kalibru przyznawana jest od 2004 roku. Otrzymuje ją autor najlepszej powieści kryminalnej lub sensacyjnej, która została wydana w roku poprzedzającym przyznanie wyróżnienia. W 2004 roku, jako pierwszy, Nagrodę Wielkiego Kalibru otrzymał Marek Krajewski za powieść "Koniec świata w Breslau".

Źródło PAP
