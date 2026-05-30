Kawka z... Kim jest Kaeyra?

Gościem tego odcinka Kawki z... jest Kaeyra. Karolina Banar, bo tak naprawdę nazywa się Kaeyra, to artystka o polskich korzeniach, wychowana w Chicago. Od dziecka występowała na scenie. Nazywana jest "maszyną do śpiewania i grania". Potrafi grać na gitarze, basie, pianinie oraz flecie.

Kawka z...Kaeyra. Dlaczego wybrała Polskę?

Gdy miała 15 lat Kaeyra wystąpiła w "America’s Got Talent". Znalazła się w finale "Top 20 American Idol" w 2023. Jako jedyna Polak wystąpiła na festiwalu Lollapalooza. Teraz koncertuj w Polsce. Na On Air Awards w Łodzi, który odbył się kilka tygodni temu, wystąpiła z najnowszym singlem "Upgrade".

Kawka z...Kaeyra. "Wychowałam się przy naprawdę silnych kobietach"

Kaeyra w tym odcinku "Kawki z..." wyjaśnia, dlaczego woli Warszawę a nie Los Angeles. Wyznaje, że jest niezależna i pewna siebie dzięki kobietom które miała obok siebie, czyli babcię, mamę i ciocię.

Wychowałam się przy naprawdę silnych kobietach. Tym, co śpiewam walczę o kobiety. Widzę, że coraz bardziej stawiają na siebie i to jest super – wyznaje Kaeyra. Jaki jest jej przepis na sukces? Co robiła w Stanach Zjednoczonych, zanim pojawiła się w Polsce? Kogo ceni na polskim rynku muzycznym?

Jak wygląda presja wielkiej sceny i dlaczego po udziale w "America's Got Talent" uznała, że musi najpierw odnaleźć własny głos? Jakiś czas temu plotkowano o jej relacji z Krzysztofem Zalewskim. Co Kaeyra mówi na ten temat? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z...Kaeyrą.