Dziennik Gazeta Prawana logo

Kawka z...Kaeyra. "Kocham Polskę, czuję się bezpieczniej niż w Los Angeles"

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
wczoraj, 09:08
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Kawka z...Kaeyrą
Kawka z...Kaeyra. "Kocham Polskę, czuję się bezpieczniej niż w Los Angeles"/dziennik.pl
Podbiła amerykański "Idol" i "America's Got Talent", a sam Simon Cowell nie szczędził jej pochwał. Gościem tego odcinka Kawki z... jest Kaeyra. Niedawno wydała swój nowy singiel "Upgrade". Mimo, że mogła robić wielką karierę za oceanem, wybrała Polskę. "Zawsze mnie tutaj ciągnęło" - mówi Kaeyra.

Kawka z... Kim jest Kaeyra?

Gościem tego odcinka Kawki z... jest Kaeyra. Karolina Banar, bo tak naprawdę nazywa się Kaeyra, to artystka o polskich korzeniach, wychowana w Chicago. Od dziecka występowała na scenie. Nazywana jest "maszyną do śpiewania i grania". Potrafi grać na gitarze, basie, pianinie oraz flecie.

Kawka ze...Stanisławą Celińską. "Nie da się uciec od samego siebie"
Kawka ze...Stanisławą Celińską. "Nie da się uciec od samego siebie"

Kawka z...Kaeyra. Dlaczego wybrała Polskę?

Gdy miała 15 lat Kaeyra wystąpiła w "America’s Got Talent". Znalazła się w finale "Top 20 American Idol" w 2023. Jako jedyna Polak wystąpiła na festiwalu Lollapalooza. Teraz koncertuj w Polsce. Na On Air Awards w Łodzi, który odbył się kilka tygodni temu, wystąpiła z najnowszym singlem "Upgrade".

Kawka z...Kaeyra. "Wychowałam się przy naprawdę silnych kobietach"

Kaeyra w tym odcinku "Kawki z..." wyjaśnia, dlaczego woli Warszawę a nie Los Angeles. Wyznaje, że jest niezależna i pewna siebie dzięki kobietom które miała obok siebie, czyli babcię, mamę i ciocię.

Wychowałam się przy naprawdę silnych kobietach. Tym, co śpiewam walczę o kobiety. Widzę, że coraz bardziej stawiają na siebie i to jest super – wyznaje Kaeyra. Jaki jest jej przepis na sukces? Co robiła w Stanach Zjednoczonych, zanim pojawiła się w Polsce? Kogo ceni na polskim rynku muzycznym?

Jak wygląda presja wielkiej sceny i dlaczego po udziale w "America's Got Talent" uznała, że musi najpierw odnaleźć własny głos? Jakiś czas temu plotkowano o jej relacji z Krzysztofem Zalewskim. Co Kaeyra mówi na ten temat? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tym odcinku Kawki z...Kaeyrą.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: muzykakawka zpiosenkarkakaeyra
Powiązane
Dryskull
Kawka z...Dryskullem, producentem hitów. "Wymyślanie muzyki to spełnianie oczekiwań
Miuosh
Kawka z...Miuoshem. "Czasem trzeba schłostać swoje ego"
Fukaj
Kawka z...Fukajem. "Moje pierwsze teksty były katastrofalne"
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKawka z...Kaeyra. "Kocham Polskę, czuję się bezpieczniej niż w Los Angeles" »
Zobacz
Zatrzymanie ws. fałszywego alarmu
Kolejne zatrzymania ws. fałszywych alarmów. "Zero tolerancji dla przestępców"
jarosław kaczyński
Tyle wynosi emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Ta kwota naprawdę zaskakuje
Niedziela handlowa czy z zakazem handlu i utrudnione zakupy 31.05.2026
Niedziela handlowa 31.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 31 maja czy tylko Żabka?
Azbest
Zegar tyka. Ostatnia szansa na złożenie wniosku, by wywieźli odpady z Twojego podwórka za darmo
Władysław Kosiniak-Kamysz
Co dalej z operacją "Horyzont" w Polsce? Szef MON zabrał głos
Prokuratura Krajowa
Fałszywe alarmy bombowe. Nowe fakty prokuratury i 33 zarzuty dla zatrzymanych
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj