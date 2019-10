Najnowsza powieść Katarzyny Bondy nosi tytuł "Miłość leczy rany".

Jak mówi pisarka, pojawili się ludzie, którzy nie chcieli dopuścić do powstania tej książki.

– Grożono mi, szantażowano mnie, zabrano mi dyski, na których były również zdjęcia mojej córki. (...) dostałam telefon, że wiedzą, gdzie i o której zawiozłam moje dziecko. Poddałam się. Była to dla mnie taka klęska osobista. Wybrałam bezpieczeństwo rodziny - mówiła Bonda w DD TVN.

Po latach wróciła jednak do tematu.

To wielowątkowa powieść o miłości i zbrodni, walce i nadziei, przepełniona tajemniczością i niejednoznacznością. Dwa plany czasowe i liczne wątki spaja opowieść o uczuciu Polki do uciekiniera z Kazachstanu. Ta historia wydarzyła się naprawdę, jest oparta na faktach, a jej bohaterowie mają swoje pierwowzory w rzeczywistości. Lokalizacja, motyw zbrodni kazachskiego jogina, a także siła i wiara kobiety, która walczyła o swojego ukochanego – to wszystko miało miejsce.

Rok 1994, Uralsk, Kazachstan. Kerej, młody wojownik, jogin o zjawiskowo białych włosach, staje przeciwko lokalnemu gangowi. Musi bronić swoich najbliższych. I honoru. Dla prawdziwego Kazacha utrata honoru jest gorsza od śmierci. Ale Kerej nie ginie. Sam zabija siedem osób. Po tym co zrobił, aby przeżyć, musi wyjechać z kraju, zostawić rodzinę, zmienić tożsamość. Decyduje się na Polskę. Przybiera imię Igor.

Rok 1997, Srebrna Góra, Polska. Na dyskotece, w zadymionej sali „U Koniuszego”, zauważył ją, gdy tylko weszła. To Tośka Petry, młoda studentka o nieprzeciętnej urodzie, którą właśnie rzucił chłopak. Igor spędza z nią noc. Dziewczyna nie wie jeszcze, że właśnie spotkała miłość swojego życia.

Rok 2001, Ząbkowice Śląskie, Polska. Igor jest znachorem i nauczycielem jogi. Lokalni mieszkańcy postrzegają go jako człowieka wyjątkowego i charyzmatycznego. Od czterech lat dzieli życie z Tośką. Jednak jego zagadkowa przeszłość, o której nie chce mówić, kładzie się cieniem na ich szczęściu. Kobieta wie tylko, że zabił i teraz musi się ukrywać. Kim tak naprawdę jest człowiek, którego kocha? Co doprowadziło do tego, że popełnił morderstwo? Gdy ostatecznie tajemnica wychodzi na jaw, tylko miłość i wiara mogą uchronić go przed śmiercią.