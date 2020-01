E-booki znajdują się w katalogu e-literatura w serwisie Legimi, a mieszkańcy stolicy mogą do niego uzyskać dostęp w bibliotekach dzielnicowych, których są użytkownikami.

Dyrektorka Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście Anna Stępień wytłumaczyła, że e-booki wypożycza się uzyskując specjalny kod dostępu. "Koniecznym jest bycie zapisanym do konkretnej biblioteki publicznej w Warszawie, ponieważ do każdej z nich przypisana jest określona pula książek. Użytkownik uzyskuje kod dostępu, dzięki któremu może pobrać z serwisu e-booka na swój czytnik bądź inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu. Po miesiącu kod wygasa i traci się dostęp do książki - wtedy można wygenerować nowy kod dostępu. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że ktoś może wypożyczyć tego e-booka przed nami i trzeba będzie poczekać aż tytuł się znowu zwolni" - wyjaśniła.

Poszerzona oferta warszawskiej biblioteki elektronicznej jest zróżnicowana. "Każdy znajdzie odpowiednie dla siebie pozycje – zarówno miłośnik prozy, jak i poezji, wielbiciel literatury polskiej i zagranicznej, popularnej i niszowej, faktu oraz naukowej" - zaznaczył Kamil Dąbrowa, rzecznik prasowy warszawskiego ratusza.

Jak podał ratusz, zakup 60 tys. e-booków jest kolejnym krokiem w realizacji programu rozwoju stołecznych bibliotek. Do tej pory wprowadzono wspólną identyfikację wizualną sygnowaną charakterystyczną literą "B" na książkach oraz uruchomiono stronę internetową bibliotekiwarszawy.pl, na której można śledzić najnowsze informacje o wydarzeniach, nowościach książkowych w zasobach warszawskich bibliotek.

Na stołeczną sieć biblioteczną składa się 18 bibliotek dzielnicowych, 200 placówek oraz 5 mln woluminów. (PAP)

Autorka: Alicja Skiba

