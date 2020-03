"W domu jest fajnie i kropka!" – przekonują organizatorzy pierwszego takiego cyklu warsztatów online, który rusza na fanpage’u Przecinek i Kropka na Facebooku oraz na stronie www.przecinekikropka.pl. Wszystko z myślą o dzieciach i rodzicach, którzy przez najbliższe tygodnie będą spędzać czas w domach. Twórcy programu Przecinek i Kropka przenoszą do sieci uwielbiane przez dzieci i rodziców warsztaty odbywające się zwykle na Targach Książki Dziecięcej i zapraszają najmłodszych do udziału w nich… z domu. Cykl przygotowano wraz z popularyzatorami nauki ze Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki oraz specjalistami od zajęć edukacyjnych, wydawcami, autorami i znawcami literatury dla najmłodszych. Program wypełniono najciekawszymi i rozpalającymi wyobraźnię zajęciami.

Reklama

Członkowie Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, czyli młodzi i utytułowani naukowcy specjalizujący się w różnych dziedzinach, od biologii i ekologii przez chemię i fizykę po astronomię, zaproszą dzieci do swoich domowych pracowni. Podczas zajęć w ramach „W domu jest fajnie i kropka!” zademonstrują fascynujące i proste w wykonaniu eksperymenty oraz łatwe zadania, które rozbudzają pasje i pomagają najmłodszym zrozumieć zjawiska rządzące światem. Dzieciom zainteresowanym pracą mediów Przecinek i Kropka proponuje warsztaty dziennikarskie. Nie zabraknie też oczywiście aktywności związanych z książkami. Do wirtualnych zajęć dołączają autorzy literatury dziecięcej. Agnieszka Mielech, autorka serii „Emi i tajny klub superdziewczyn” przeczyta fragment 11 tomu – „Aloha”, Marcin Mortka swoje „Biuro podróży nosorożki Papti”, a Marta Kisiel „Małe Licho”.

W przerwie od samodzielnej nauki i odrabiania lekcji zadanych przez nauczycieli, niebagatelną rolę odgrywają wartościowe, wspólnie podejmowane aktywności oraz twórcza zabawa. Warsztaty to dodatkowa okazja do zdobywania wiedzy przez zabawę oraz rozwijanie pasji i nowych zainteresowań. A dla rodziców i opiekunów – źródło inspiracji. Całym rodzinom cykl „W domu jest fajnie i kropka!” podpowiada jak wspólnie się bawić i zacieśniać więzi w niełatwym dla wszystkich czasie – mówi dr Aleksandra Piotrowska, psycholożka rozwojowa i jurorka Konkursu na Najlepszą Książkę Dziecięcą Przecinek i Kropka.

Jak wziąć udział?

Warsztaty online „W domu jest fajnie i kropka!” są organizowane przez Empik w ramach całorocznego programu Przecinek i Kropka. Inspirują dzieci do twórczej zabawy, a rodzicom pomagają w zapewnieniu wartościowych zajęć. Warsztaty online „W domu jest fajnie i kropka!” są dostępne dla wszystkich – bez ograniczeń wiekowych i terytorialnych. Do udziału wystarczy dostęp do internetu. Przecinek i Kropka zapewnia, że oprócz solidnej porcji wiedzy i frajdy cykl „W domu jest fajnie i kropka!” obfitować będzie także w spotkania z ulubionymi literackimi bohaterami i twórcami tytułów nominowanych w Konkursie na Najlepszą Książkę Dziecięcą Przecinek i Kropka.

Zapraszamy do śledzenia fanpage’a Przecinek i Kropka na Facebooku oraz strony www.przecinekikropka.pl, gdzie codziennie będą się pojawiały kolejne porywające warsztaty.