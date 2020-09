Przewodniczący kapituły nagrody Jerzy Jarzębski przyznał, że książka Sadurskiej ujęła jurorów swoją kunsztownością. "Niezwykłością Mapy jest to, że jest ona zarówno powieścią, jak i zbiorem opowiadań. Jeśli czytać ją jako zbiór opowiadań, to są to krótkie fabuły, opowiadane niezależne od siebie. Ale jeśli czytać je jako powieść, to widać, że Mapa się składa, że opowieści odbijają się wzajemnie, że odbijają się bohaterowie, a także przedmioty" – stwierdził przewodniczący kapituły. Zaznaczył, że "Mapa" ma skomplikowaną strukturę i dla miłośników literatury na pewno będzie czymś fascynującym do odczytania i rozszyfrowania.

Zdaniem członka jury Nagrody Józefa Olejniczaka "Mapa" jest nie tylko dziełem dojrzałym stylistycznie. "To niemodne słowo, ale - muszę to podkreślić - to książka mądra i zawierająca bardzo mądrą przestrogę" – zaznaczył Olejniczak.

Piąta edycja nagrody była rekordowa pod względem liczby zgłoszonych książek. Było ich 106.

W czerwcu jury nominowało pięć autorek: Joannę Gierak-Onoszko za książkę "27 śmierci Toby’ego Obeda" (wyd. Dowody na Istnienie), Dorotę Kotas za "Pustostany" (wyd. Niebieska Studnia), Barbarę Sadurską za "Mapę" (wyd. Nisza), Natalkę Suszczyńską za "Dropie" (wyd. Ha!art) i Urszulę Zajączkowską za "Patyki, badyle" (wyd. Marginesy). Wszystkie wyróżnione nominacjami książki to pierwsze prozatorskie publikacje ich autorek.

Nagroda przyznawana jest za pierwszą lub drugą książkę napisaną prozą artystyczną, w języku polskim. Laureat otrzymuje 40 tys. złotych.

Nagrodę w 2015 roku ustanowił radomski samorząd, po raz pierwszy została wręczona we wrześniu 2016 r. Kapituła wskazała wówczas dwoje laureatów - Weronikę Murek i Macieja Hena. W drugiej edycji Nagrodę Gombrowicza dostała Anna Cieplak za powieść "Ma być czysto", w trzeciej Marcin Wicha za "Rzeczy, których nie wyrzuciłem", zaś w czwartej Olga Hund za "Psy ras drobnych". Dotychczas do nagrody zgłoszono 401 książek.

Organizatorami są Prezydent Miasta Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza, a patronką wdowa po Gombrowiczu, Rita Gombrowicz.

Wręczeniu nagrody towarzyszy festiwal Opętani Literaturą.

Jak poinformował sekretarz kapituły i kurator Muzeum Witolda Gombrowicza Tomasz Tyczyński, w tym roku - ze względu na pandemię - festiwal odbędzie się w listopadzie. Potrwa od 13 do 22 listopada i będzie miał skromniejszy program niż zwykle. Organizatorzy planują m.in. spotkania z nominowanymi i dyskusję kapituły podsumowującą pięciolecie nagrody. (PAP)