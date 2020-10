Wirtualne Targi Książki otworzy spotkanie z Wojciechem Chmielarzem, który opowie o swej najnowszej powieści sensacyjnej "Prosta sprawa" (Wydawnictwo Marginesy), napisanej w czasie lockdownu. Tym razem pisarz swą tajemniczą historię osadził w malowniczych Karkonoszach. W programie znalazły się także rozmowy z Zytą Rudzką, która po książce "Krótka wymiana ognia" powraca z powieścią "Tkanki miękkie" (Wydawnictwo W.A.B.), Wojciechem Miłoszewskim, autorem "Kastora", którego kontynuacja niebawem trafi w ręce czytelników (Wydawnictwo W.A.B.) czy Jakubem Szamałkiem, który odpowie na pytania fanów cyklu "Ukryta sieć", opisującego śledztwa dziennikarki Julity Wójcickiej - w dniu otwarcia Targów ukaże się trzecia, finałowa część serii – "Gdziekolwiek spojrzysz" (Wydawnictwo W.A.B.).

Jeden z najpopularniejszych polskich stand-up’erów Rafał Pacześ tym razem zadebiutuje w nowej roli – w połowie miesiąca ukaże się jego powieść "Grube wióry" (Wydawnictwo Agora), z dystansem i humorem opisująca kondycję męskości w XXI wieku.

Targi Empiku będą także okazją do spotkań z laureatami tegorocznej nagrody literackiej Nike – Joanną Gierak-Onoszko (nagroda czytelników) i Radkiem Rakiem.

Uczestnictwo w Wirtualnych Targach Książki potwierdzili także autorzy zagraniczni. Nigeryjski folklor przybliży Chigozie Obioma, autor "Orkiestry bezbronnych" (Wydawnictwo Albatros), która znalazła się na krótkiej liście powieści nominowanych do nagrody Bookera za 2019 rok. Z kolei Jeffrey Archer, którego tytuły do tej pory zostały wydane w 97 krajach świata, opowie o nowym cyklu inspirowanym "Kroniką Cliftonów" – "Nic bez ryzyka" (Dom Wydawniczy Rebis). Wirtualne Targi Książki będą też okazją do zadania pytań jednej z najpopularniejszych pisarek motywacyjnych, Reginie Brett, która powraca z analizą trudnej relacji z matką w książce "Trudna miłość. Mama i ja" (Insignis).

W ramach targów będą funkcjonować trzy dodatkowe strefy: "Przecinek i Kropka" poświęcona literaturze dziecięcej, młodzieżowa "#sieczyta" oraz strefa "Apostrof", stworzona dla miłośników literatury pięknej i reportażu.

"W każdej z nich znajdą się dziesiątki wirtualnych stanowisk wystawców z najciekawszymi tytułami i premierowymi książkami w ofercie. Uczestnicy targów mogą liczyć na rabaty sięgające do 60 proc. oraz inne okazje cenowe oferowane przez poszczególne wydawnictwa. Ponadto będzie działać sekcja coraz bardziej popularnych książek cyfrowych, czyli e-booków i audiobooków" - zachęca Empik.

Gośćmi drugiej edycji Wirtualnych Targów Książki Empiku będą także m.in.: Wojciech Mann, Magdalena Witkiewicz, Michał Nogaś, Wioletta Grzegorzewska, Marek Krajewski, Wojciech Jagielski, Przemysław Staroń, Wojciech Drewniak, Elżbieta Cherezińska, Justyna Bednarek, Beata Pawlikowska, Agnieszka Maciąg, Lisa Gardner, Nancy Springer czy Beth Reekles.

Rozmowy online z pisarzami będą transmitowane z dwóch scen targowych na Facebooku i Instagramie Empiku. Podczas każdego wydarzenia uczestnicy będą mogli na żywo komentować i zadawać pytania, dodatkowo w trakcie wybranych wywiadów pojawią się linki, które umożliwią zdobycie książki z autografem autora. Spotkania będą tłumaczone na język migowy.

Z myślą o branży wydawniczej Empik zaplanował również spotkania wokół najbardziej aktualnych tematów dla osób zawodowo związanych z książką – m.in. dyskusja "Promocja książek w czasach zarazy" czy webinar "Refleksje o przywództwie jutra".

Harmonogram spotkań i akcji towarzyszących jest dostępny na stronie: www.empik.com/wirtualne-targi-ksiazki. (