Hasło "New Books from Poland" nawiązuje do programu Instytutu Książki, którego zadaniem jest popularyzacja polskiej literatury wśród zagranicznych wydawców, tłumaczy i czytelników. Do wydawców i tłumaczy kierowany jest angielskojęzyczny katalog, będący przeglądem najciekawszych, nieprzetłumaczonych jeszcze pozycji wydawniczych z Polski, natomiast do czytelników – rekomendacje książek już wydanych w ich językach.

"W kolejnym roku, w którym międzynarodowe targi książki i festiwale literackie były powszechnie odwoływane lub ograniczone do form alternatywnych, chcemy tą kampanią zwrócić uwagę zagranicznych czytelników na doskonałe książki polskich autorów, a w zagranicznych wydawcach wzmocnić wiarę w wysoki sprzedażowy potencjał naszej literatury na ich rynkach" – powiedział Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski.

Obecna kampania "New Books from Poland" skupia się na czterech tytułach, których przekłady ukazały się w ostatnich miesiącach za granicą. Powieść "Harda" Elżbiety Cherezińskiej została wydana w przekładzie na język angielski, "Rdzę" Jakuba Małeckiego przetłumaczono na język niemiecki, zaś "Widnokrąg" Wiesława Myśliwskiego na francuski, a wydane po hebrajsku "Ostatnie życzenie" Andrzeja Sapkowskiego zyskuje nowych czytelników w Izraelu.

"Wymienione książki stały się +bohaterkami+ serii czterech spotów, które w pełnych wersjach (30 sek.) można obejrzeć w serwisie YouTube. Każdy z tych krótkich, ale mocno wrażeniowych filmów wprowadza widza w klimat jednej literackiej historii i nakreśla jej problematykę" - napisano.

Poszczególne spoty nagrano w wersjach językowych odpowiadających językowi przekładu danej książki. Ponadto przygotowano skrócone formaty reklamowe (15 sek.) oraz minutową wersję spotu, która prezentuje zbiorczo wszystkie tytuły. Promocję spotów wspiera również kampania banerowa, prowadzona w czterech językach, ale o zasięgu obejmującym obok czterech kluczowych rynków także m.in. Austrię, Belgię, Kanadę, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Zgodnie z założeniami kampania ma dotrzeć do 30 mln odbiorców.

Celem strategicznym kampanii "New Books from Poland" jest wzrost rozpoznawalności Polski jako obszaru kulturowego oferującego światowemu odbiorcy atrakcyjną, inspirującą, różnorodną, unikatową i zarazem uniwersalną literaturę o wysokich walorach artystycznych.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.instytutksiazki.pl i www.booksfrompoland.pl.

Kampania "New Books from Poland" została sfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.