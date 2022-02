Jak wyjaśniono, Międzynarodowa Izba ds. Książek dla Młodych (IBBY) ogłosiła krótką listę autorów i ilustratorów nominowanych do Nagrody im. Hansa Christiana Andersena, najbardziej prestiżowej międzynarodowej nagrody dla książki dziecięcej. "Wśród finalistów w kategorii ilustratorów znalazła się Iwona Chmielewska" - czytamy ba stronie IK.

IBBY nominowała następujących autorów: Marie-Aude Murail z Francji, Marię Cristinę Ramos z Argentyny, Fatimę Sharafeddine z Libanu, Petera Svetina ze Słowenii, Annikę Thor ze Szwecji oraz Margaret Wild z Australii.

Nominowano także sześcioro ilustratorów. Są to: Beatrice Alemagna z Włoch, Ryoji Arai z Japonii, Iwona Chmielewska z Polski, Gusti z Argentyny, Suzy Lee z Republiki Korei i Sydney Smith z Kanady.

Jak przypomniano, Iwona Chmielewska po raz pierwszy została nominowana do nagrody w 2018 r., a w finale znalazła się także przed dwoma laty.

Druga twórczyni z nominacją

"Jest ona drugą polską twórczynią, która trafiła na krótką listę nominacji. Do tej pory udało się to jeszcze Zbigniewowi Rychlickiemu, wybitnemu polskiemu grafikowi i ilustratorowi, który był jedynym jak na razie polskim laureatem +Małego Nobla+. Otrzymał go w 1982 r." - czytamy w informacji

Podkreślono, że "Iwona Chmielewska jest jedną z najlepszych współczesnych ilustratorek w Polsce", a "znają ją i doceniają również czytelnicy zagraniczni". Jej książki są wydawane, m.in.: w Korei Południowej, Chinach, Japonii, na Tajwanie, w Meksyku i w Niemczech.

Chmielewska jest podwójną laureatką Bologna Ragazzi Award – za autorską książkę obrazkową "Oczy" oraz za "Maum. Dom duszy" z tekstem Heekyoung Kim.

W Polsce ilustratorka współpracuje z takimi wydawnictwami, jak: Wytwórnia, Media Rodzina, Warstwy, Format, Entliczek, Wolno. W 2011 r. otrzymała tytuł dla Książki Roku Polskiej Sekcji IBBY za "Pamiętnik Blumki".

Nagroda im. Hansa Christiana Andersena przyznana zostanie po raz 66. w kategorii literackiej, a 56. w kategorii graficznej. Na nagrodę składają się złoty medal i dyplom, które zostaną wręczone we wrześniu na uroczystej ceremonii podczas 38. Kongresu IBBY (International Board on Books for Young People) w Putrajaya w Malezji.

"Z okazji przyznania nagrody ukazuje się specjalny numer czasopisma +Bookbird+, w którym zamieszczane są nazwiska i biogramy nominowanych, a także sprawozdanie z obrad jury" - przypomniano na stronie IK.