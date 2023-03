Spektakl wyreżyserował Sergio Maifredi, a jego pomysłodawcami są włoscy poloniści i wykładowcy: Andrea Ceccherelli z uniwersytetu w Bolonii i Luigi Marinelli z uniwersytetu La Sapienza w stolicy Włoch.

Poezję i teksty Wisławy Szymborskiej przedstawiła znana włoska aktorka filmowa i teatralna Maddalena Crippa . Towarzyszył jej na scenie aktor Andrea Nicolini. Autorem i wykonawcą muzyki był Michele Sganga.

Spektakl przygotowano we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, Fundacją Wisławy Szymborskiej z Krakowa i Instytutem Polskim w Rzymie.

Duży rzymski teatr był wypełniony do ostatniego miejsca. Publiczność żywiołowo oklaskiwała teksty listów poetki do Kornela Filipowicza, jej limeryki i słynne "lepieje", czyli zabawne powiedzonka.

Prezes fundacji Wisławy Szymborskiej- Michał Rusinek podkreślił przed spektaklem: "Dziś tutaj inaugurujemy obchody Roku Szymborskiej we Włoszech".

Mówił , że poetka nie lubiła podróżować, ale jeśli już podróżowała, to lubiła do Włoch. Zaznaczył, że poezja Noblistki rzadko trafiała do teatru.

Michał Rusinek przytoczył słowa poetki o tym, że od śmierci Ajschylosa nie chodzi do teatru.

4 kwietnia spektakl zostanie wystawiony w teatrze Litta Mediolanie, a następnie w Genui i Florencji.

Setne urodziny Szymborskiej

To jedno z wielu wydarzeń we Włoszech, zorganizowanych w tym roku w związku z setną rocznicą urodzin Noblistki.

We wtorek w Instytucie Polskim w Wiecznym Mieście odbędzie się prezentacja włoskiej edycji zbioru "Czarna piosenka". To tytuł tomiku, który miał być debiutem Wisławy Szymborskiej, ale nigdy nie został wydany. Niektóre z wierszy publikowane były w czasopismach literackich, a kilka poetka włączyła później do wydań książkowych. Autorką przekładu jest Linda Del Sarto, a książka ukazała się nakładem prestiżowego wydawnictwa Adelphi pod redakcją Andrei Ceccherellego.

15 czerwca w Genui otwarta zostanie wystawa „Wisława Szymborska. Radość pisania”, na której można będzie obejrzeć dokumenty, zdjęcia i nagrania, a także słynne kolaże poetki. Eskpozycja trafi też do Bolonii, Mediolanu i Rzymu.

We Włoszech podziw dla Szymborskiej wyrażali między innymi Umberto Eco i pisarz Roberto Saviano. Popularny piosenkarz, nauczyciel licealny i akademicki Roberto Vecchioni napisał o niej piosenkę.