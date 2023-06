W jury Nagrody Literackiej "Nike" 2023 zasiadają: Marek Beylin, Przemysław Czapliński, Inga Iwasiów, (przewodnicząca), Justyna Jaworska, Tadeusz Nyczek, Masza Potocka, Krzysztof Siwczyk, Maria Topczewska, Maria Zmarz-Koczanowicz.

Reklama

Nominowani to…

Nominowano zbiór esejów Andrzeja Bieńkowskiego, "Trzymałem węża w garści" oraz eseje historyczne: Konstantego Geberta "Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło" oraz Jarosława Kurskiego "Dziady i dybuki. Opowieść dygresyjna".

Reklama

Powieści nominowane do nagrody "Nike" to "Przechodząc przez próg, zagwiżdżę" Wiktorii Bieżuńskiej, "Trash story" Mateusza Górniaka, "Nie wszyscy pójdziemy do raju" Olgi Górskiej, "Akuszerki" Sabiny Jakubowskiej, "Zapiski wariatki" Aleksandry Młynarczyk-Gemzy, "Dom ojców" Andrzeja Muszyńskiego, "Ten się śmieje, kto ma zęby" Zyty Rudzkiej, "Szczelinami" Wita Szostaka, „Zaklinanie węży w gorące wieczory" Małgorzaty Żarów.

Nominowano też reportaże Anny Bikont - "Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie" i Ilony Wiśniewskiej - "Migot. Z krańca Grenlandii". Reportaż historyczne, które mają szanse na "Nike" to "Nic się nie działo. Historia życia mojej babki" Tomasza S. Markiewki i "Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939" Grzegorza Piątka.

W tym roku nominowano też dwa tomy poezji "Obręcze" Natalii Malek i "Lata praktyki" Piotra Sommera oraz Dziennik Patryka Pufelskiego pt. "Pawilon małych ssaków" i opowiadania Katarzyny Szaulińskiej "Czarna ręka, zsiadłe mleko".

Siedmiu finalistów "Wyborcza", która jest organizatorem poda na początku września. Laureata jurorzy wyłaniają w dniu wręczenia nagrody, zawsze w pierwszą niedzielę października. Zwycięzca otrzyma 100 tys. zł i statuetkę projektu Gustawa Zemły. Fundatorami nagrody są "Gazeta Wyborcza" i Fundacja Agory.